เอ็นทีทีเริ่มแล้ว “แพลตฟอร์มเครือข่าย Private 5G” ให้บริการครั้งแรกทั่วโลก

จุดพลุแพลตฟอร์ม NTT Private 5G ช่วยให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) และเจ้าหน้าที่บริหารทางดิจิทัลระดับสูง (Chief Digital Office) ขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมปลดล็อกสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่ช่วยอุตสาหกรรมขับเคลื่อนอนาคตขององค์กรนายชาฮิด อาเหม็ด EVP New Ventures and Innovation บริษัท เอ็นทีที จำกัด กล่าวว่า องค์กรระดับโลกกำลังมองหาโซลูชัน Private 5G ที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวแต่สามารถปรับใช้ได้ในหลายประเทศ เป็นเครือข่ายส่วนตัวอย่างแท้จริง ดูแลรับผิดชอบระบบจากจุดเดียว และเป็นแพลตฟอร์มการจัดการที่ให้บริการจากคู่ค้าเพียงรายเดียวเพื่อลดปัญหาข้อติดขัด หรือแรงเสียดทานต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในจุดต่างๆ ทั่วโลกขององค์กร“แพลตฟอร์ม NTT P5G รองรับความต้องการของ CXO ในปัจจุบัน โดยเอ็นทีทีมีแผนที่จะลงทุนใน P5G เพื่อรองรับความต้องการใช้งานขององค์กรที่เพิ่มมากขึ้น”สำหรับ NTT Private 5G มีหลักคิดเน้นนำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการและการสร้างบริการแบบ end-to-end ที่เข้าถึงได้ทั่วโลก ขจัดความซับซ้อนพร้อมด้วย ROI ที่เพิ่มขึ้นที่สำคัญ NTT Private 5G มุ่งแก้ปัญหาความท้าทายทางธุรกิจ ด้วยแพลตฟอร์มที่เหนือไปกว่าการให้บริการการเชื่อมต่อแบบปกติ มาพร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัย การจัดการอุปกรณ์และการจัดการเครือข่าย Edge การพัฒนาแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการ integrate ระบบ Back Office เชิงลึกด้านนายชาฮิด อาเหม็ด นั้นเป็นผู้บริหารด้านอุตสาหกรรมไร้สาย ที่ได้เข้าร่วมงานกับเอ็นทีที ในฐานะ EVP ส่วนงาน New Ventures and Innovation นำร่องบุกตลาดให้บริการ Private 5G พร้อมเร่งสร้างการประสานระบบการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ของ Ecosystemนายอาเหม็ด มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีกว่า 25 ปี เคยเป็นผู้บริหารบริษัท Accenture, PricewaterhouseCoopers และ Sprint เชี่ยวชาญในด้าน Business Transformation นอกจากนี้ ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ United States Federal Communications Commission (FCC)นายเอริค คลาร์ก หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัลและกลยุทธ์ของ NTT Data Services North America กล่าวเสริมว่า เนื่องจากข้อมูลและโมบิลิตีมีความสำคัญมากขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี 5G จะเข้ามาช่วยให้องค์กรต่างๆ พลิกโฉมการทำธุรกิจด้วยความเร็วที่สูงขึ้นและการส่งผ่านข้อมูลได้มากขึ้น 5G จึงเอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ และ IoT“การรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเอ็นทีทีจะอยู่เคียงข้างเพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จของการเดินทางครั้งนี้” นายคลาร์ก กล่าว