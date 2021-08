Vertiv เขย่าตลาดเอดจ์-ไฮบริด เปิดตัวแพลตฟอร์มจัดการ IT ครอบคลุมสุด

เวอร์ทีฟ (Vertiv) การันตีเป็นระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ IT จากระยะไกลที่ทำงานได้ว่องไว ราบรื่น และปลอดภัยสูงสุด ชี้เป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับสถาปัตยกรรมเครือข่ายไฮบริดที่ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ขีดเส้นพร้อมวางขายในทุกภูมิภาคของโลกในปี 2564ร็อบ บราเดอร์ส (Rob Brothers) รองประธานโครงการฝ่ายบริการดาต้าเซ็นเตอร์และหน่วยสนับสนุนแห่ง IDC กล่าวว่า ลูกค้าตั้งแต่ระดับเอดจ์จนไปถึงระดับองค์กร คลาวด์ และโคโลเกชัน กำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบได้อย่างปลอดภัย เพราะการทำงานจากระยะไกลและการจัดการระบบได้ขยายตัวขึ้นอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา“Vertiv กำลังใช้แพลตฟอร์ม Avocent ADX รุ่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องการปรับเปลี่ยนขนาด”Vertiv ชี้ว่า ระบบ Avocent ADX Ecosystem รุ่นใหม่สร้างจากหลักการและความเป็นผู้นำทางความคิดของ Avocent ที่ลูกค้าไว้วางใจมานานหลายปี และออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมในองค์กร เอดจ์ ระบบคลาวด์ และโคโลเกชัน อีกทั้งยังส่งเสริมประสบการณ์การทำงานจากระยะไกลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยพนักงานสามารถเข้าถึงและควบคุมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น เช่น งานวิศวกรรมและการออกแบบขั้นสูงที่จำเป็น การตัดต่อวิดีโอ และแอปพลิเคชันการสตรีมที่มีความละเอียดสูงอื่นๆ มากกว่านั้นระบบ Avocent ADX Ecosystem ยังมีอุปกรณ์ KVM 4K อันว่องไวและอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่มากที่สุดภายในอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวซึ่งมาพร้อมกับการจัดการอุปกรณ์ไอทีที่ครอบคลุมมากที่สุดในตลาดระบบ Avocent ADX Ecosystem ยังสร้างจากสถาปัตยกรรมทั่วไปที่มีมาตรฐานแบบเปิด แพลตฟอร์ม และระบบ API ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งช่วยให้ใช้งานอุปกรณ์ไอทีได้รวดเร็ว ปลอดภัย และปรับเปลี่ยนขนาดได้ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับเอดจ์ ระบบ Avocent ADX Ecosystem ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Avocent® Core Insight (Avocent® ACI) เพื่อเพิ่มศักยภาพการสื่อสารไปยังอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Redfish โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ Avocent ADX สามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่มีมาอย่างยาวนานที่สุดในด้านการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมแบบกระจายตัว (Distributed) และแบบไฮบริดจากระยะไกลได้ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนขนาดของระบบเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของเครือข่าย การอนุญาตให้ผู้ใช้ที่กำหนดไว้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และยังมีความสามารถด้านวิดีโอความที่มีความละเอียดสูงเพื่อสอดรับกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ รวมถึงขั้วต่อแบบ USB-C ด้วยAngie McMillin รองประธานและผู้จัดการทั่วไปด้านระบบ IT แห่ง Vertiv กล่าวว่า ด้วย Use Case ของทั้งระบบ AI IoT 5G และเทคโนโลยีที่ใช้ข้อมูลจำนวนมากกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดาต้าเซ็นเตอร์ทุกขนาดจึงมีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ แพลตฟอร์มไอทียังตั้งอยู่ในสถานที่อื่นๆ นอกดาต้าเซ็นเตอร์แบบเดิมๆ และเรื่องสำคัญยิ่งก็คือ แพลตฟอร์มการจัดการไอทีต้องพัฒนาเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ เหล่านี้ให้ได้ และต้องมีความปลอดภัย แข็งแกร่ง และใช้ประโยชน์ร่วมกับแอปพลิเคชันรุ่นใหม่ๆ ให้ได้มากยิ่งขึ้น“การที่ Vertiv ให้ความสำคัญเรื่องนวัตกรรมและปัญหาของลูกค้าได้นำไปสู่การพัฒนาระบบ Avocent® ADX Ecosysystem โดยลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมแบบเปิดอันทันสมัย (Open Architecture) เพื่อให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ไอทีและโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และซับซ้อน รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ เซ็นเซอร์ระยะไกล และระบบจ่ายไฟสำรองได้”ระบบ Avocent ADX Ecosystem ประกอบด้วยหลายส่วน ซึ่งแต่ละส่วนสามารถปรับใช้ได้อย่างอิสระหรือควบคู่กันไป เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มดังกล่าวยังช่วยจัดการและควบคุมโครงสร้างพื้นฐานไอทีทั้งแบบเสมือนจริงและแบบกายภาพให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจัดการทั้ง KVM และชุดเซสชันให้ใช้พร้อมกันได้สูงสุดถึง 100 คนหรือมากกว่านั้น นอกจากนี้ ตัวจัดการชั้นวางยังมีความยืดหยุ่นในการรวม IP สำหรับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ และยังสามารถในการปรับขนาดได้ตามต้องการ ซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์ 4K KVM แบบระยะไกลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำงานได้เร็วขึ้น เพราะมีแบนด์วิดธ์สูงกว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์มาตรฐานในตลาดและอุปกรณ์ 4K KVM รุ่นปกติระบบจึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับวงการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบจะมีศักยภาพในการใช้ระบบเอดจ์ ซึ่งตอนนี้เรื่องขนาดและการเติบโตได้กลายเป็นความท้าทายที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ จุดนี้ทั้ง Avocent® ADX MP1000 Management Platform, Avocent® ADX RM1048P Rack Manager และ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM Switch จะพร้อมวางจำหน่ายในปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2564