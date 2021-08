WeTV ฉลอง 3 ขวบ บุกวิดีโอสตรีมมิ่งทั่วโลก

วีทีวี (WeTV) แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งเอเชียประกาศฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ในการเปิดให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งแอปพลิเคชันในหลายพื้นที่ทั้งไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย ลุยมุ่งหน้าขยายตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงฝั่งตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาใต้ เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก 4 เมกะสตาร์ชื่อดังของจีนที่มีผลงานโดดเด่น เตรียมขยายฐานผู้ใช้งานด้วยการจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟน.ส.กนกพร ปรัชญาเศรษฐ ผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หลังจากที่ WeTV ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งในหลายพื้นที่ให้บริการ รวมถึงตลาดในประเทศไทยซึ่งถือเป็นประเทศแรกที่เริ่มให้บริการนอกประเทศจีนไปเมื่อช่วงกลางปี 2562 โดย WeTV เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งรายแรกที่มุ่งเน้นนำเสนอคอนเทนต์จีนไปยังผู้ใช้ในต่างประเทศ และตั้งแต่นั้นมาก็ได้เพิ่มคอนเทนต์ระดับพรีเมียมของเอเชียในประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นซีรีส์ รายการวาไรตี อะนิเมะ ภาพยนตร์ สารคดี และรายการถ่ายทอดสด (LIVE Event) พร้อมคำบรรยาย และการให้เสียงพากย์ภาษาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมของผู้ใช้งาน"ปัจจุบัน WeTV สามารถรองรับได้ถึง 10 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน อังกฤษ ไทย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน โปรตุเกส เป็นต้น รวมถึงผู้ใช้งานยังสามารถรับชมคอนเทนต์จากเทนเซ็นต์ วิดีโอที่ออกอากาศแบบคู่ขนานไปพร้อมๆ กัน และ WeTV ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรสถานีโทรทัศน์ และผู้ผลิตในแต่ละพื้นที่ให้บริการสร้างสรรค์โลคอล คอนเทนต์ และช่องทางแลกเปลี่ยนคอนเทนต์ระหว่างแพลตฟอร์มส่งผลให้ WeTV ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานที่ชื่นชอบคอนเทนต์เอเชียเป็นจำนวนมาก"ปัจจุบันโซเชียลมีเดียของ WeTV ไม่ว่าจะเป็นยูทูบ (YouTube) เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากจากผู้ชมทั่วโลก โดยมียอดผู้ติดตามมากกว่า 42 ล้านบัญชี อีกทั้ง WeTV ยังเป็นผู้ให้บริการติดอันดับ Top 3 ของ OTT แพลตฟอร์มในหลายประเทศในแถบ SEA สำหรับในประเทศไทยปัจจุบัน WeTV กลายเป็นวิดีโอสตรีมมิ่งที่มีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดไทย โดยผู้ใช้งานชาวไทยให้การตอบรับที่ดีมากจนทำให้ปัจจุบัน WeTV มีฐานผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากปี 2563“ล่าสุด WeTV ฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ในการเปิดให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งแอปพลิเคชันในประเทศต่างๆ เช่น ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย และยังมุ่งหน้าขยายตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงฝั่งตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาใต้ ภายใต้กลยุทธ์ “โกลบอล แบรนด์แอมบาสเดอร์” ด้วยการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก 4 เมกะสตาร์ชื่อดังของจีนที่มีผลงานโดดเด่นทั้งละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และรายการวาไรตีโชว์ รวมถึงมีฐานแฟนคลับมากมาย นำโดยซูเปอร์สตาร์ที่มีผลงานจากเทนเซนต์ วิดีโอที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ได้แก่ “ตี๋ลี่เร่อปา” (Dilraba) จากซีรีส์ “สามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนย” “เซียวจ้าน” (Xiao Zhan) จากซีรีส์ "ปรมาจารย์ลัทธิมาร" “หยางมี่” (Yang Mi) จากซีรีส์ “สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ และ “หยางหยาง” (Yang Yang)” จากซีรีส์ "เทพยุทธ์เซียนกลอรี่" ซึ่งซีรีส์เหล่านี้ได้รับความนิยมในตลาดสตรีมมิ่งไปทั่วโลกโดยรับชมผ่านแพลตฟอร์ม WeTV และช่องทางอื่นๆ ล่าสุดWeTV ได้ออกอากาศซีรีส์เรื่องใหม่ไปเมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา นำแสดงโดยหยาง หยาง และตี๋ลี่เร่อปา เรื่อง “ดุจดวงดาวเกียรติยศ” (You are My Glory) ซึ่งทำยอดวิวสูงถึง 100 ล้านวิวภายใน 4 ชั่วโมงแรกที่ออกอากาศที่ประเทศจีน และเร็วๆ นี้ จะได้รับชมซีรีส์ The Oath of Love นำแสดงโดยเซียวจ้าน และ Novoland : Pearl Eclipse นำแสดงโดย หยางมี่ รวมถึงยังมีผลงานซีรีส์อีกหลายเรื่องจาก “โกลบอล แบรนด์แอมบาสเดอร์” อีก 4 คน รับชมได้ทาง WeTV ที่เดียวเท่านั้น” น.ส.กนกพร กล่าวสำหรับกิจกรรมที่สนับสนุนกลยุทธ์ “โกลบอล แบรนด์แอมบาสเดอร์” WeTV วางเป้าหมายในการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบออฟไลน์ (Offline Event) และออนไลน์ (Livestream & Online Activity) เช่น การจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานซีรีส์ของแบรนด์แอมบาสเดอร์ ซึ่ง WeTV มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2562 เพื่อมอบความสุขให้แฟนๆ WeTV รวมถึงยังมี Feature พิเศษกับการเก็บสะสม “VIP Digital Gift Card” ของแบรนด์แอมบาสเดอร์ทั้ง 4 คน โดย VIP Digital Gift Card นี้แฟนๆ สามารถซื้อเพื่อสะสม และสนับสนุนแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่คุณชื่นชอบ และยังมาพร้อมกับแพกเกจราคาพิเศษ VIP 1 เดือน ราคา 59 บาท (จากราคาปกติ 89 บาท) VIP 3 เดือน ราคา 179 บาท (จากราคาปกติ 249 บาท) และ VIP 12 เดือนราคา 599 บาท (จากราคาปกติ 899 บาท) และยังสามารถซื้อเพื่อส่ง VIP Digital Gift Card เป็นของขวัญให้เพื่อนๆ เพื่อแบ่งปันความบันเทิงของคอนเทนต์คุณภาพจาก WeTV ได้อีกด้วย นอกจากการซื้อ VIP Digital Gift Card เพื่อรับชมคอนเทนต์ VIP ยังเป็นการสะสมคะแนนจากการซื้อ VIP Digital Gift Card และสะสมคะแนนจากภารกิจพิเศษที่ทาง WeTV ได้เตรียมไว้เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากแบรนด์แอมบาสเดอร์แต่ละคน เช่น รูปพร้อมลายเซ็น กล่องของขวัญสุดพิเศษ รวมถึงบัตรเข้าชมแฟนมีตติ้งของแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่คุณชื่นชอบ เป็นต้น สำหรับแฟนคลับที่อยากสนับสนุนโกลบอล แบรนด์แอมบาสเดอร์ทั้ง 4 คน สามารถเข้าไปซื้อ VIP Digital Gift Card ได้ที่ https://bit.ly/likesWeTV ผ่านทางแอปพลิเคชัน WeTV“นอกจากความร่วมมือกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกทั้ง 4 คนแล้ว ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ WeTV เตรียมเดินหน้าตอกย้ำการเป็นที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย ด้วยการผสมผสานจุดแข็งด้านเทคโนโลยีของบริษัทแม่ และมุ่งเน้นความร่วมมือเชิงลึกกับแพลตฟอร์มในประเทศ และบริษัทผู้ผลิตคอนเทนต์ชื่อดัง เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนโลคอลคอนเทนต์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ WeTV ให้ความสำคัญกับการทำตลาดโดยการใช้แหล่งคอนเทนต์ที่มีในประเทศ และต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจัดหา และนำเสนอคอนเทนต์ระดับพรีเมียมมอบสู่ผู้ชมในกลุ่มต่างๆ ทั้งออริจินัล คอนเทนต์ ซีรีส์จีนคุณภาพระดับโลกจากเทนเซ็นต์ วิดีโอ ซีรีส์ไทยออริจินัล และเอ็กซ์คลูซีฟ ตลอดจนคอนเทนต์วาไรตีต่างๆ ที่หลากหลายทั้งไทย จีน และเกาหลีพร้อมตั้งเป้าที่จะสร้างประสบการณ์ความบันเทิงระดับเฟิร์สคลาสสู่สายตาผู้ชมในแต่ละประเทศ เพื่อผู้ชมของเราจะได้รับชมความบันเทิงคุณภาพที่ดีที่สุดผ่าน WeTV” น.ส.กนกพร กล่าวทิ้งท้าย