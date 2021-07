AIS เปิดตัวโครงการ 5 ความช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกัน หนุน SME พ้นวิกฤตโควิด

กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบให้กับธุรกิจ SME เป็นอย่างมาก AIS เคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจ SME เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเราเปิดตัวโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน AIS ช่วย SME ให้รอดพ้นและอยู่รอดไปด้วยกัน ด้วย Privilege 5 ความช่วยเหลือจาก AIS แด่ SME ไทย“โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน AIS ช่วย SME ให้รอดพ้นและอยู่รอดไปด้วยกัน ด้วย Privilege 5 ความช่วยเหลือ ประกอบไปด้วยความต้องการของ SME ในหลากหลายมิติ ใน 5 ด้าน ดังนี้สำหรับลูกค้า SME นิติบุคคล ลูกค้า AIS SME ที่เป็นสมาชิก BIZ UP เลือกสิทธิ์ได้ 1 แพ็กเกจ ดังนี้ แพ็กเกจ Data รับสิทธิ์ใช้งานเน็ต 4G/3G ฟรี เดือนละ 5GB นาน 3 เดือน แพ็กเกจVoice โทรทั่วไทยทุกเครือข่าย เดือนละ 200 นาที นาน 3 เดือนส่วนลูกค้า AIS SME ที่ไม่ใช่สมาชิก BIZ UP เลือกสิทธิ์ได้ 1 แพ็กเกจ ดังนี้ แพ็กเกจ Data รับสิทธิ์ใช้งานเน็ต 4G/3G ฟรี เดือนละ 5GB นาน 30 วัน และแพ็กเกจ Voice โทรทั่วไทยทุกเครือข่าย เดือนละ 100 นาที นาน 30 วันสำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ SME Digital Service 3 แพ็กเกจดังนี้ รับสิทธิ์การทำโฆษณาเพิ่มเป็น 2 เท่าในเดือนแรก มูลค่าสูงสุด 3000 บาท• บริการ TikTok Ads for Business ราคา 1,000 บาทต่อเดือน รับสิทธิ์โฆษณาเพิ่มฟรี 1,000 บาท รวมรับสิทธิ์โฆษณา 2,000 บาท (รับสิทธิ์เพิ่ม 1 เดือนแรก)• บริการ LINE Ads Platform ราคา 1,800 บาทต่อเดือน รับสิทธิ์โฆษณาเพิ่มฟรี 1,800 บาท รวมรับสิทธิ์โฆษณา 3,600 บาท (รับสิทธิ์เพิ่ม 1 เดือนแรก)• บริการ Facebook & Google Ads ราคา 3,000 บาทต่อเดือน รับสิทธิ์โฆษณาเพิ่มฟรี 3,000 บาท รวมรับสิทธิ์โฆษณา 6,000 บาท (รับสิทธิ์เพิ่ม 1 เดือนแรก)AIS SME รับฝากร้านพร้อมช่วยคนทำธุรกิจไทย โปรโมทร้านให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่เป็นพ่อค้า แม่ค้า กิจการรายย่อย ที่ดำเนินธุรกิจถูกกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ร่วมสมัครและจัดส่งข้อมูล โดยถ่ายภาพนิ่ง หรือ อัดคลิปวิดีโอแนะนำร้านความยาวไม่เกิน 15 วินาที แนบรูปภาพร้านค้า/สินค้า พร้อมระบุจุดเด่นถึงกิจการสินค้าและบริการ แจ้งชื่อและพิกัดร้านมาได้ที่ Inbox facebook AIS Business ทีมงานจะคัดเลือกร้านและนำโปรโมทให้ผ่าน Facebook AIS Business และ AIS SME ให้ฟรีร้านค้าสามารถรับเอไอเอส พอยท์จากลูกค้า AIS เพื่อใช้แทนเงินสด สำหรับเป็นส่วนลดค่าสินค้าและบริการที่ร้าน ผ่านแอปพลิเคชั่น เอไอเอส พารวย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้ร้านค้าง่ายๆ ผ่านระบบการสะสมคะแนน จากเอไอเอส พอยท์ เพื่อให้ลูกค้าและผู้ขายได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุด โดยร้านค้าสามารถเปลี่ยนพอยท์เป็นรายได้เข้าบัญชีได้อย่างง่ายดายและสะดวก อีกทั้งผู้ขายและร้านค้า ยังสามารถเช็คและสรุปจำนวนพอยท์ได้ทั้งรายวันและรายเดือน พร้อมเปลี่ยนพอยท์เป็นเงินเข้าบัญชีได้แบบอัตโนมัติทุกวัน และมากไปกว่านั้น ร้านค้ายังสามารถเติมเอไอเอส พอยท์ ให้ลูกค้าประจำสามารถสะสมพอยท์ เพื่อทำการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าได้อีกด้วย นอกจากนี้ร้านค้าจะได้โปรโมทบนแอป myAIS และ AIS V-AVENUE.CO เข้าถึงผู้ใช้งานกว่า 1 ล้านครั้งต่อวัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.th/เอไอเอสพารวย หรือที่ พารวย คอลเซ็นเตอร์ 1742ธุรกิจทุกประเภทที่กำลังมองหาที่ปรึกษาในการทำธุรกิจ SME ให้ประสบความสำเร็จ ยอดขายพุ่ง ต้นทุนลด AIS SME พร้อมเป็นเพื่อนรู้ใจให้คำปรึกษาฟรี โดยสามารถโทรขอคำปรึกษาได้ที่ 02-1805777 สามารถติดต่อได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.(ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อได้ทาง https://business.ais.co.th/th/special-campaign.aspx?cn=smegurufriend"การดำเนินธุรกิจของ SME ในวันนี้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ทุกอุตสาหกรรมต้องเริ่มมองหาช่องทางและโอกาสสร้างความอยู่รอดในภาวะวิกฤตโดย AIS มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือ SME ไทยให้ก้าวข้ามอุปสรรคและข้อจำกัดมากมาย โดยโครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน 5 ความช่วยเหลือจาก AIS แด่ SME ไทย “เราไม่ทิ้งกัน” นับเป็นอีกความตั้งใจเราที่ขออยู่เคียงข้างคอยสนับสนุนให้ SME ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง เพื่อตอกย้ำการเป็นเพื่อนทุกเรื่อง SME ที่ง่าย มั่นใจ ครบทุกมิติ " นายธนพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายtml