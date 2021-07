TrueID x TrueVisions รวมตัวหั่นราคา 49 บาท ชนเอไอเอส ลุ้น 3 ปีไทยจ่ายเงินดูสตรีมมิ่งเกิน 3 ล้านคน

สตรีมมิ่งไทยฟัดกันนัว ทรูรวมพลัง TrueID และ TrueVisions หั่นราคาเหลือเริ่มที่ 49 บาทต่อเดือน (นาน 6 เดือน) ตั้งเป้าเจาะลูกค้าทรูมูฟเอชหลายสิบล้านรายทั้งรายใหม่-เก่า-รายเดือน-เติมเงิน ประเมินตลาดอนาคตไกลคนไทยมีกำลังซื้อ เชื่อจำนวนคนไทยสมัครสมาชิกจ่ายเงินชมคอนเทนต์ทะลุ 3 ล้านรายใน 3 ปีจากนี้ มองโอกาสบริการสตรีมมิ่งขยายคลุม 30% ของ 50 ล้านคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยนางณัฏฐา พสุพัฒน์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจโมบายโพสต์เพย์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงการผนึกกำลังทั้งทรูไอดี แพลตฟอร์มดิจิทัลคอนเทนต์ในเครือเข้ากับทรูวิชั่นส์ บริการคอนเทนต์คุณภาพหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก ว่า เป็นการนำมาผสานกันเพื่อมอบเป็นสิทธิประโยชน์แบบเอ็กซ์คลูซีฟให้เฉพาะกับลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบรายเดือนและเติมเงิน ซึ่งถือเป็นแนวทางเดียวกับหลายบริการใหม่ที่จัดไว้สำหรับกระตุ้นการใช้งานของลูกค้าในช่วงปี 64สิทธิพิเศษที่ลูกค้าทรูมูฟเอชจะได้รับ คือ การจัดเต็ม 2 แพกเกจเอ็กซ์คลูซีฟ ลูกค้าทรูมูฟ เอช จะมีสิทธิรับชมคอนเทนต์ที่ชอบได้ผ่านแอปทรูไอดีทุกแพลตฟอร์ม ในราคาแพกละ 49 บาท/เดือน ขอเพียงเริ่มต้นสมัครวันนี้ถึง 31 ส.ค.64ผู้สมัครจะได้เลือกได้ 2 แบบ หนึ่งคือคอมโบแพก “ Combo Pack ” ที่การันตีคอนเทนต์เกิน 4,000 รายการ ทั้งจาก TrueID+ ที่เป็นศูนย์รวมคอนเทนต์บันเทิงแบบออนดีมานด์ และ TrueVisions NOW LITE บริการสตรีมมิ่งแบบช่องรายการพรีเมียมจากทรูวิชั่นส์ ในราคาพิเศษเพียง 49 บาทต่อเดือน นาน 6 เดือน และเดือนที่ 7 เป็นต้นไป 99 บาทต่อเดือน (ปกติ 238 บาทต่อเดือน)แบบที่ 2 เน้นเอาใจลูกค้าคอบอล ชื่อแพกเกจคือ “True Premier Football Lite” ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2021/22 ยิงสดจำนวน 4 คู่/สัปดาห์ พร้อมออกอากาศซ้ำอีกครั้ง (รีรัน) ผลจากทรูวิชั่นส์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ราคาพิเศษล่าสุดคือ 49 บาทต่อเดือน (ปกติราคา 149 บาทต่อเดือน) เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.64การหั่นราคารอบนี้ถือว่าไม่ธรรมดา เพราะ TrueID+ และ TrueVisions NOW LITE นั้นมีโปรโมชันลดราคาจากเดิม 119 บาทอยู่แล้ว แต่ทรูปรับแผนประเดิมนำเอา 2 บริการมารวมกันโดยผู้ใช้สามารถทดลองชมก่อนได้ 30 วัน สำหรับ TrueVisions NOW LITE นั้นเป็น package เริ่มต้นนอกเหนือจาก NOW Standard และ NOW premium ทั้ง 3 แพกเพิ่งจะเปิดให้บริการช่วงล็อกดาวน์ในฐานะบริการสตรีมมิ่ง ถือเป็นมิติใหม่เพราะก่อนหน้านี้ TrueVisions ไม่มีให้บริการดิจิทัลสตรีมมิ่ง และเพิ่งทำเพราะบนแอปมีแนวโน้มการใช้งานสูงมาก เป็นการปรับให้ผู้ใช้เข้าชมได้ง่าย กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่นำเอา premium content ระดับ playlist มาเป็น NOW LITE ที่เข้าถึงได้ง่ายในราคาดีดร.ต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป กล่าวว่า การลดราคาในช่วงเวลานี้ถือเป็นการตอบโจทย์สถานการณ์ที่คนอยู่บ้าน ซึ่งเป็นโอกาสเหมาะที่ผู้ใช้จะได้รับความบันเทิงเมื่อพักจาก work from home หรือ learn from home ความคาดหวังจากการเปิดทางให้ผู้ใช้สามารถชม content ได้ทั้ง 2 ค่ายในราคา 49 บาทไม่ได้อยู่ที่กำไร แต่เป็นการสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้ชม content ที่ต้องการเมื่อเรียกหา ในราคาเท่าก๋วยเตี๋ยวชามเดียว"ลูกค้าทรูมูฟเอช ปัจจุบันมีจำนวนหลายสิบล้านคน เราอยากให้บริการทุกคนถ้าเป็นไปได้ วันนี้ตลาดกำลังเติบโต สถิติชี้ว่ารายได้ OTT มียอดสมัครสมาชิกเติบโต 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ทุกปีเป็นการเติบโตซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้น คนไทยมีประชากรรวมมากกว่า 60 ล้านคน จ่ายค่าสมาชิกราว 1-2 ล้านคน เชื่อว่าจะไปได้ถึง 3 ล้านคนใน 2-3 ปีข้างหน้า"ผู้บริหารทรูยอมรับว่า แม้ทุกค่ายจะต้องการเสนอบริการที่ดีที่สุดในราคาที่เข้าถึงได้ แต่เชื่อว่าจะไม่มีการแข่งขันราคาอย่างหนักในตลาดสตรีมมิ่งไทย มองว่าราคาเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้เกิดการทดลองใช้ ดังนั้นไม่ว่าจะราคาต่ำเท่าใดก็ตาม แต่ถ้าไม่คุ้มค่าความบันเทิง ราคาต่ำก็สู้ไม่ได้"เชื่อว่าการต่อสู้ในตลาด streaming content คือจะต้องแข่งกันที่ content และการอยากดูต้องได้ดู และดูได้ทุกแพลตฟอร์ม"ทรูย้ำว่า การสำรวจในหลายประเทศพบว่าผู้ใช้ไม่ได้บอกรับบริการจากผู้ให้บริการคอนเทนต์เจ้าเดียว บางประเทศมีการสมัคร 3-4 บริการและทุกรายไม่มีการแข่งขันราคาจนทำให้บริการหายไป แต่จะสามารถสร้างตลาดใหญ่ให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือก ทำให้ตลาดรวมขยายตัวอย่างยั่งยืนความคาดหวังของทรูไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขยอดผู้ใช้ แต่อยู่ที่การคืนความสุขให้ผู้สมัครที่จะได้ทดลองใช้ ในภาพรวม การสำรวจพบว่า 30% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมดูภาพยนตร์และซีรีส์ เป็นอัตราสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการเล่นโซเชียล ซึ่งสำหรับประเทศไทยที่ประชากร 50 ล้านคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เชื่อว่า 30% ของกลุ่มนี้เป็นตลาดที่สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ความบันเทิงทุกรูปแบบทั้งฟรีและเสียค่าบริการ"ขณะนี้คนไทย 1.5-1.6 ล้านคนยอมจ่ายเงินสมัครสมาชิก ตลาดใหญ่ยังเป็นเน็ตฟลิกซ์ที่มีค่าใช้จ่ายหลาย 100 บาทต่อเดือน ในส่วนตัวผมเชื่อว่าระดับราคาที่คนไทยจะรับได้คือระดับ 100-200 บาท อัตราการเติบโตของฐานสมาชิก OTT ต่างประเทศนั้นเติบโตประมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เชื่อว่าไทยจะเร็วกว่านี้หากทุกคนลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์ที่แตกต่าง โดยเฉพาะตลาดไทยที่ยังมีผู้จ่ายเงิน 2,000 บาทไปชมละครเวที รวมถึงแฟนคลับ k pop ที่ยอมเสียเงินหลักหมื่นไปดูคอนเสิร์ต กลุ่มนี้มีกำลังซื้อ ซึ่งในฐานะผู้ให้บริการ ทรูจะต้องนำส่งที่ผู้ใช้ต้องการในราคาที่เข้าถึงได้"นาทีนี้ ทรูยังเคลมว่าเป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยมองว่าตลาด content มีหลากหลายประเภทและมีรูปแบบลิขสิทธิ์ที่แตกต่าง สำหรับทรูมีครบทั้งกลุ่มภาพยนตร์อายุ 5-10 ปี ทั้งภาพยนตร์จีน ญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในอดีต รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูด ตลอดจนละครเวที The Musical ในดวงใจจากค่าย Scenario พร้อมซีรีส์รีเมกคุณภาพจากค่าย TrueCJ นอกจากนี้ ยังมีคอนเทนต์ไทยฮิตตลอดกาลทั้งภาพยนตร์ชื่อดังที่กวาดรางวัลมาแล้วทั่วโลก และซีรีส์ไทยคลาสสิกที่หาชมได้ยาก แถมด้วยความบันเทิงอัดแน่นจากพันธมิตรผู้ผลิตคอนเทนต์ชื่อดังระดับโลก อย่าง BBC, KBS, CJ E&M, สหมงคลฟิล์ม, GDH559, GMMTV, One 31, ช่อง3 BEC และยังจัดเต็มแอนิเมชัน อนิเมะ รวมถึงรายการสำหรับเด็กน.ส.นันทนี วงศ์อำนิษฐกุล รองผู้อำนวยการ ธุรกิจทรูวิชั่นส์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่าผู้ใช้กลุ่มพรีเมียมของ TrueVisions จะสามารถชมการแข่งขันฟุตบอลได้เกิน 300 นัดต่อปี ผู้ใช้จะสามารถซื้อเพิ่มได้ดูแมตช์แข่งขันมากขึ้นได้ สำหรับการเข้ามาของคู่แข่งขัน ถือเป็นเหรียญ 2 ด้านที่ทำให้ทรูปรับตัวเร็วขึ้น โดย TrueVisions มีการเปิดให้รับชมทาง TrueID เป็นบริการที่เติมเต็มให้ลูกค้าที่เช่าชุดรับชมสามารถนำเอาหมายเลขสมาชิกมาลงชื่อใช้ชมในแอปได้เลย เป็นการต่อยอดจากการดูที่บ้านเท่านั้นซึ่งตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วเมื่อถามว่าการปิดร้านอาหารตามมาตรการขอความร่วมมือประเทศไทยช่วงโควิด-19 มีผลอย่างไรต่อการชมฟุตบอลบน TrueVisions ผู้บริหารไม่รับหรือปฏิเสธว่าได้รับผลลบหรือบวกจากการที่แฟนบอลไม่สามารถรวมตัวเชียร์บอลตามร้านอาหารได้ แต่พบว่าทรูเริ่มเห็นความต้องการซื้อบริการเพิ่มเพื่อรับชมการแข่งขันที่บ้าน"เราจะต้องต่อสู้ไปด้วยกันกับสถานการณ์แบบนี้ แฟนบอลที่ต้องอยู่บ้านสามารถซื้อ top up เพื่อชมแมตช์การแข่งขันโปรดได้ เราต้องรอดไปด้วยกัน โดยที่เติมเต็มความสนุกอยู่ที่บ้านได้"ลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่สนใจสามารถสมัครแพกเกจ กดที่ *301*50# โทร.ออก