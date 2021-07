สกาย ไอซีที เปิด 5 เทรนด์ AI ครึ่งปีหลัง ปลดล็อกสู่วิทยาการแห่งอนาคต

ในวันที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิต ช่วยแก้ปัญหาความซับซ้อนและเพิ่มศักยภาพของกระบวนการทำงานในแทบทุกอุตสาหกรรมให้สามารถก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) กลายเป็นอีกหนึ่งวิทยาการสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมและสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สู่โลกขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ กล่าวว่า บริษัทมองเห็นถึงแนวโน้มของวิทยาการ AI ที่จะเข้ามาปฏิวัติอุตสาหกรรมและการใช้ชีวิตของผู้คนในอนาคตมาตลอด บริษัทจึงวางรากฐานสร้างระบบนิเวศด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Ecosystem ควบคู่กับการมองหาพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ หัวเว่ย ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสมาร์ทดีไวซ์ และ SenseTime บริษัทพัฒนาเทคโนโลยี​AI ชั้นนำระดับโลก ซึ่งจะเพิ่มพูนประสบการณ์แก่บุคลากรของสกาย ไอซีทีด้านการพัฒนานวัตกรรม AI Solutions และเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรที่กำลังขยายตัวสู่ธุรกิจผู้ให้บริการ Digital Platform และ AI Solutions แบบครบวงจรจะเห็นได้ว่า ในช่วงที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลายเป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่ช่วยเร่งให้เทคโนโลยี AI รุดหน้าเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก 5 เทรนด์เทคโนโลยี AI ที่เข้ามาตอบสนองวิถีชีวิตของผู้คนทั้งโลกในอนาคตในหลากหลายมิติ ดังนี้1. AI and Healthcare ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับศาสตร์การแพทย์ อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษา โดยเฉพาะในยามเกิดโรคระบาดจนไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ตามปกติ โดยพยายามใช้ AI เข้ามาช่วยตั้งแต่การวินิจฉัยโรค (Medical Diagnosis) โดยวิเคราะห์จากประวัติคนไข้ ผลตรวจจากแล็บ หรือเสียงสนทนาของผู้ป่วย ล่าสุด มีการพัฒนา AI ให้สามารถจำลองโครงสร้างโปรตีนของเชื้อ SARS-CoV2 แบบ 3 มิติ เพื่อต่อยอดสู่การรักษาโรคอุบัติใหม่อย่าง COVID-19 รวมถึงการใช้ AI ช่วยประเมินความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจในการวางแผนการรักษา (Decision Making) การพัฒนายา และการค้นคว้าวิจัย2. AI and Cloud Computing ในช่วง COVID-19 หลายธุรกิจจำเป็นต้อง Work from Home (WFH) ทำให้ Cloud Computing กลายเป็นตัวช่วยสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากจุดเด่นในการเชื่อมต่อคลังข้อมูลและซอฟต์แวร์ต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ ซึ่งการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ระบบจัดเก็บข้อมูลขยายตัวขึ้นไปด้วย จึงต้องอาศัย AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลของระบบ Cloud Computing ให้ทำงานรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น3. AI Cybersecurity ภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะการปล่อยไวรัสโจมตี หรือแฮกข้อมูลเพื่อเรียกค่าไถ่ สร้างความเสียหายให้องค์กรธุรกิจ เป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน และคุกคามความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะยุคดิจิทัลที่เน้นทำธุรกรรมทางการเงิน ติดต่อธุรกิจ และใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี AI จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์และตรวจจับมัลแวร์ (Malware Detection) ที่แฝงมากับไฟล์ปกติเพื่อเข้าโจมตีระบบเป้าหมาย ตรวจสอบอีเมลหลอกลวง และป้องกันการโจรกรรมข้อมูล4. Face Recognition ในยุคแห่งความไม่มั่นคงปลอดภัย (Insecurity Era) จากวิกฤติเศรษฐกิจและโรคระบาด ยิ่งทำให้ผู้คนแสวงหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทคโนโลยี AI จึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยการตรวจจับใบหน้า (Face Detection) ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ป้องกันการแอบอ้าง และคัดกรองการเข้า-ออกสถานที่ จากผู้ต้องสงสัยหรือบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจ5.License Plate Recognition (LPR) หรือการตรวจจับป้ายทะเบียนผ่านกล้อง CCTV คัดกรองคนเข้า-ออกอาคารและที่อยู่อาศัยอย่างแม่นยำ เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวก หากเชื่อมต่อกับระบบ Security Gate ช่วยให้เปิด-ปิดประตูสำหรับผู้มาเยือนที่นัดหมายไว้ได้โดยอัตโนมัติแบบไร้สัมผัส (Touchless)ทั้งนี้ สกาย ไอซีที มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart Security) มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่มีการใช้เทคโนโลยีรวมศูนย์สัญญาณภาพจากกล้อง CCTV ทุกระบบให้สามารถทำงานเชื่อมต่อกันได้ พร้อมประมวลผลด้วยเทคโนโลยี AI ทั้งระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition) และระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (LPR) โดยมีศูนย์สั่งการ (Security Operation Center) ทำหน้าที่เฝ้าระวังและประสานงานดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุด ทั้งยังอยู่ระหว่างการพัฒนาดิจิทัลแพลทฟอร์มด้าน Smart Security ที่จะช่วยตอบโจทย์ความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน“หลังจากนี้โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทุกอุตสาหกรรมต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อก้าวไปสู่จุดใหม่ สกาย ไอซีที ในฐานะผู้พัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ยิ่งต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปลดล็อกทุกความท้าทายในโลกดิจิทัล การทรานส์ฟอร์มสู่การเป็น Tech Company เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร พร้อมเดินหน้าจับมือกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญ และเตรียมเปิดตัวแพลทฟอร์มใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสร้างอนาคตที่ดีให้กับโลกเร็วๆ นี้” ขยล กล่าวย้ำสำหรับ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY บริษัท Tech Company เต็มรูปแบบที่เน้นการพัฒนานวัตกรรม การให้บริการ Digital Platform และ AI Solutions ให้ลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะของ SKY ICT