หัวเว่ยประกาศเป้าหมายธุรกิจยานยนต์ ขอเป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานใหม่และการขับขี่แบบไร้คนขับ

หลังจาก งาน Auto Shanghai 2021 ที่หัวเว่ยได้เปิดตัวชิ้นส่วนประกอบอัจฉริยะและโซลูชันสำหรับยานยนต์ ล่าสุดหัวเว่ยเผยรายละเอียดวิสัยทัศน์ที่เตรียมไว้เพื่อเขย่าตลาดยานยนต์อนาคต ซึ่งเป็นธุรกิจชิ้นส่วนประกอบอัจฉริยะครบชุดสำหรับภาคโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถที่บริษัทตั้งชื่อว่า “หัวเว่ยอินไซด์” (Huawei Inside) หรือ HIนายวิลเลี่ยม หวัง ประธานกลุ่มธุรกิจโซลูชันยานยนต์อัจฉริยะแห่งหัวเว่ย กล่าวว่าแนวคิดของ “Huawei Inside” ได้รับการออกแบบมาเพื่อผสานจุดแข็งด้านเทคโนโลยีของหัวเว่ยเข้ากับความสามารถด้านการผลิตยานยนต์ของกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ เพื่อการพัฒนายานยนต์อัจฉริยะระดับสูงที่จะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ น่าพึงพอใจขึ้นไปอีกระดับ เนื่องจากหัวเว่ยได้เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนผ่านของยานยนต์อัจฉริยะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราจึงมุ่งมั่นที่จะจุดประกายอนาคตของยานยนต์แบบไร้คนขับผ่านนวัตกรรมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Huawei Inside (HI) ถูกดำเนินการผ่านการแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “นวัตกรรมเฉพาะทางเพื่อยานยนต์อัจฉริยะ” (Focused Innovation for Intelligent Vehicles) เวทีนี้ถูกใช้เป็นที่เปิดตัวชิ้นส่วนและโซลูชันอัจฉริยะแห่งโลกอนาคต ประกอบด้วย เทคโนโลยีระบบถ่ายภาพเรดาร์แบบ 4 มิติ (4G imaging radar) AR-HUD และ MDC 810 โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยโรงงานรับผลิตชิ้นส่วนในด้านการประกอบยานยนต์อัจฉริยะขั้นสูง พร้อมช่วยยกระดับเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีน เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานใหม่และการขับขี่แบบไร้คนขับ"หัวเว่ยเล็งเห็นว่าชิ้นส่วนยานยนต์อัจฉริยะนี้เป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว จึงเดินหน้าเพิ่มการลงทุนในด้านดังกล่าว โดยเฉพาะการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการขับขี่แบบไร้คนขับที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบการขับขี่แบบไร้คนขับระดับสูง” หัวเว่ยย้ำในปีนี้ หัวเว่ยได้ตั้งทีมทำงานที่ประกอบด้วยพนักงานกว่า 5,000 คน มาร่วมปฏิบัติงานในด้านการวิจัยและพัฒนาด้านชิ้นส่วนยานยนต์อัจฉริยะโดยเฉพาะ พร้อมวางแผนการลงทุนที่มีมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในส่วนธุรกิจดังกล่าว โดยหัวเว่ยได้รวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในศูนย์วิจัยและพัฒนาต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน ตามความมุ่งมั่นของบริษัทในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์หัวเว่ย โดยมุ่งเน้นที่นวัตกรรม เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นรวมถึงส่งมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าจนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 หัวเว่ยได้เปิดตัวแบรนด์ HI ในฐานะผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งเน้นกลุ่มรถยนต์ดิจิทัล หัวเว่ยได้ทำงานร่วมกับโรงงานรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนายานยนต์อัจฉริยะระดับพรีเมี่ยมภายใต้แนวคิด “Huawei Inside” ซึ่งประกอบด้วยสถาปัตยกรรมดิจิทัลรูปแบบใหม่สำหรับยานยนต์อัจฉริยะ โซลูชันอัจฉริยะ 5 ชนิด (การขับขี่อัจฉริยะ ห้องคนขับอัจฉริยะ เทคโนโลยี mPower การเชื่อมต่ออัจริยะ และคลาวด์สำหรับยานพาหนะอัจฉริยะ) และชิ้นส่วนยานยนต์อัจฉริยะอีกกว่า 30 ชิ้นสำหรับโซลูชันห้องคนขับอัจฉริยะ หัวเว่ยได้นำแพลตฟอร์มการประมวลผลที่พัฒนาขึ้นเองมาใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการ HarmonyOS (cockpit) ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติงานที่ครอบคลุมทั้งอีโคซิสเต็มของแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่จะมอบการให้บริการชั้นยอดและการทำงานต่าง ๆ ผ่านการประสานงานกับโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วน กลุ่มผู้จัดจำหน่ายชั้นนำ และพาร์ทเนอร์ด้านแอปพลิเคชันต่าง ๆนอกจากนี้ หัวเว่ยยังได้เปิดตัวระบบถ่ายภาพเรดาร์แบบ 4 มิติที่มาพร้อมความละเอียดสูง ซึ่งจะเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับอุปรณ์เซ็นเซอร์ในยวดยานพาหนะ ซึ่งจะสนับสนุนการขับขี่แบบไร้คนขับได้เป็นอย่างมากจากระบบตรวจจับแสงและวัดระยะ (lidar) ชั้นนำและกล้องความละเอียดสูง และหัวเว่ย MDC 810 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มาพร้อมขุมพลังการประมวลผลที่ไม่มีใครเทียบเท่า โดยหัวเว่ยได้ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการประมวลผล MDC ที่เปิดกว้างและได้มาตรฐาน โดยใช้ประสบการณ์ทและความสำเร็จที่โดดเด่นในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือวิศวกรรมด้านความปลอดภัย ทำให้หัวเว่ยสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มประมวลผลที่ทรงพลังมากที่สุดสำหรับการขับขี่อัจฉริยะ หรือ MDC ที่จะช่วยเร่งการผลิตยานพาหนะอัจฉริยะในจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์หัวเว่ย MDC ถือเป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานแบบเปิดกว้างที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการขับขี่อัจฉริยะ โดยหัวเว่ยได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดจำหน่ายเซนเซอร์ หัวฉีด และอัลกอริธึมของแอปพลิเคชัน เพื่อการสร้างอีโคซิสเต็มของเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานมาจากผลิตภัณฑ์ MDCหัวเว่ยได้ประกาศเข้าร่วมตลาดชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับยานยนต์อัจฉริยะอย่างเป็นทางการภายในงาน Auto Shanghai 2019 โดยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา หัวเว่ยได้จับมือกับกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ระดับโลกครอบคลุมหลากหลายรูปแบ และในปีนี้ หัวเว่ยจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เรือธงอีกหลายรุ่นที่จะใช้ชิ้นส่วนอัจฉริยะจากหัวเว่ย ซึ่งจะนำไปสู่การจำหน่ายโซลูชันยานยนต์อัจฉริยะของหัวเว่ยในเชิงพาณิชย์อย่างชัดเจน.