หัวเว่ยเตรียมดัน HarmonyOS ลง IoT ขยายฐานทะลุ 300 ล้านชิ้นภายในปี 64

หัวเว่ยวางเป้าหมายใช้ระบบปฏิบัติการฮาร์โมนีโอเอส (HarmonyOS) ของตัวเองบนอุปกรณ์ จำนวน 300 ล้านชิ้นภายในปีนี้ ฝันไกลได้ร่วมงานกับพาร์ตเนอร์ในแวดวงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งให้แก่ HarmonyOSดร.หวัง เฉิงลู่ ประธานกลุ่มวิศวะซอฟต์แวร์กลุ่มธุรกิจเพื่อผู้บริโภค และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AI และความอัจฉริยะของหัวเว่ย (Huawei Consumer BG Software Engineering Dept President and AI and All-scenario Intelligence Business Unit Director) ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเพื่อชีวิตที่ง่ายยิ่งขึ้นในงาน TEDxHouHai ภายใต้หัวข้อ “ใช้แรงกดดันเป็นตัวขับเคลื่อน (Driven by Pressure)” โดยชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตมือถือซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนกำลังเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่าน และยังได้กล่าวด้วยว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoT นั้นจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับการเปลี่ยนโฉมหน้าของภาคอุตสาหกรรม“เทคโนโลยีนั้นมีพลังที่จะเปลี่ยนโลกได้ การพัฒนาอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตมือถือทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เช่น การใช้จ่ายแบบไร้เงินสด การซื้อของออนไลน์ และบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งทั้งหมดนี้ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปอย่างสิ้นเชิง” ดร.หวัง เฉิงลู่ กล่าวอย่างไรก็ตาม หัวเว่ยมองว่าอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตมือถือซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สมาร์ทโฟนกำลังพบกับแรงกดดัน ยอดขายของสมาร์ทโฟนทั่วโลกเริ่มลดลง ในปี พ.ศ.2561 และในปี พ.ศ.2563 ก็มีอัตราการเติบโตที่ลดลงจนอยู่ที่ 6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้บริโภคใช้งานโทรศัพท์มือถือก็คงที่อยู่ในระดับ 4-5 ชั่วโมงต่อวันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 แล้ว แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมได้เดินมาถึงจุดเปลี่ยนและจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง“แล้วอะไรคือโอกาสในการพัฒนาสำหรับยุคต่อไป การแสวงหานวัตกรรมทางเทคโนโลยีของเราไม่เคยสิ้นสุด เนื่องจากผู้คนเป็นเจ้าของอุปกรณ์อัจฉริยะกันมากขึ้น เราจึงต้องการให้อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแทนที่จะทำงานแยกกัน เป้าหมายของเราคือทำให้การเชื่อมต่อแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกลายเป็นความจริง และเปลี่ยนให้อุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหลายสามารถทำงานร่วมกันได้ กลายเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะเพียงหนึ่งเดียว”ผู้บริหารหัวเว่ยยกตัวอย่างกรณีที่สมาร์ทวอทช์ตรวจจับได้ว่าผู้ใช้งานหลับไปแล้ว แสงไฟในห้องก็จะดับลงโดยอัตโนมัติ และเครื่องปรับอากาศก็จะปรับอุณหภูมิอัตโนมัติเพื่อให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้น ประสบการณ์เช่นนี้จะทำให้เหมือนคุณมีผู้ช่วยส่วนตัวอยู่ที่บ้าน แต่เนื่องจากอุปกรณ์แต่ละชิ้นทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน การจะทำให้ทุกอุปกรณ์เชื่อมโยงถึงกันจึงเป็นเรื่องยาก และการจะไปให้ถึงระดับที่มีการเชื่อมต่อถึงกันอย่างอัจฉริยะยิ่งยากขึ้นไปอีก ดังนั้น การจะสร้างวิถีชีวิตที่ทุกสิ่งเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดได้นั้น อุปกรณ์ต่างๆ จะต้องสื่อสารด้วยภาษาเดียวกันHarmonyOS คือระบบปฏิบัติการที่หัวเว่ยหวังจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สื่อสารถึงกันด้วยภาษาเดียว โดยบอกว่าระบบปฏิบัติการแห่งยุคใหม่อย่าง HarmonyOS จะทำให้อุปกรณ์อัจฉริยะเชื่อมต่อกันและทำงานร่วมกันได้บนภาษาเดียว ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันและทำงานร่วมกันได้นั้นมีจำนวนมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ ส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ไร้รอยต่อและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ในอุปกรณ์ทุกรูปแบบขณะเดียวกัน HarmonyOS ยังขับเคลื่อนการยกระดับเทคโนโลยีอัจฉริยะของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ และทำให้เกิดการใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ นอกเหนือจากสมาร์ทโฟน ซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้ล้วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะและดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อีกมากมายดร.หวัง เฉิงลู่ ทิ้งท้ายว่า หัวเว่ยมีเป้าหมายที่จะใช้ HarmonyOS บนอุปกรณ์จำนวน 300 ล้านชิ้นภายในปีนี้ และหวังว่าจะได้ร่วมงานกับพาร์ตเนอร์ในแวดวงอุตหสากรรม เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งให้แก่ HarmonyOS ซึ่งจะช่วยสานฝันให้แก่ผู้คนจำนวนมากผ่านเทคโนโลยีและทำให้ผู้บริโภคได้มีชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นและดียิ่งขึ้นกว่าเดิม