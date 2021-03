กสทช.ชี้ JKN เช่าช่วงออกอากาศช่อง New 18 ได้

พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ได้เชิญบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด และบริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด เกี่ยวกับกรณีที่บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด จะดำเนินการเช่าช่วงเวลาออกอากาศของช่องนิว 18 (NEW 18) โดยเช่าช่วงเวลาออกอากาศตลอดทั้งวันโดยผลของการหารือพบว่า บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ ได้ให้บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด เช่าเวลาเพื่อดำเนินรายการ 40% และการร่วมผลิตรายการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ พ.ศ.2556 โดยที่ผ่านมา ช่อง NEW 18 เป็นช่องรายการที่มีเนื้อหารายการสร้างสรรค์สังคม และปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556จึงได้กำชับให้ช่อง NEW 18 คำนึงถึงการคัดสรรผู้ร่วมผลิตรายการที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน และดำรงตนให้เป็นสื่อที่มีจริยธรรมอย่างเคร่งครัด และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ชมเป็นหลัก