10 หัวข้อฮอตที่ผู้บริหาร-เซียนไอทีโลกและไทยค้นหามากที่สุดปี 2020

เปิดทำเนียบ 10 สุดยอดหัวข้อเทคโนโลยีที่เหล่าผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญไอทีทั่วโลกและในประเทศไทย ค้นหาผ่านเว็บไซต์ Gartner.com ประจำปี 2563 สะท้อนถึงความสนใจในหัวข้อเทคโนโลยีต่างๆ ของชาวไอที เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโลกเทคโนโลยีที่หมุนเร็วยิ่งกว่าเดิมการ์ทเนอร์ (Gartner) บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำของโลก ระบุว่า 10 อันดับหัวข้อไอทีฮอตนี้สะท้อนว่าการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ/บริการให้ก้าวพ้นช่วงเวลาการแพร่ระบาดในปีนี้ถือเป็นความท้าทายสำคัญยิ่งของทุกๆ องค์กร โดยโควิด-19 คือปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็น New Normal ที่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องในทุกมิติ ตั้งแต่กระบวนการทำงานเล็กๆ ภายใน ไปจนถึงการสร้างมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เหล่ากูรู ผู้บริหาร แผนกและทีมงานไอทีในองค์กรล้วนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรฝ่าวิกฤตและเดินต่อไปได้ ด้วยการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ วางแผนใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับปี 2563 (1 มกราคม-30 พฤศจิกายน 2563) "COVID-19" เป็นหัวข้อที่ผู้บริหารไอทีในประเทศไทยค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ซึ่งสอดคล้องเทรนด์จากทั่วโลก ปัจจัยสำคัญสืบเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ทำให้คำว่า “Work from Home” และ “Remote Work” ได้รับการค้นหาสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน นอกจากนั้น ประเด็นหรือข้อมูลเด่นๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่ผู้บริหารด้านไอทีค้นหาใน Gartner.com ยังรวมถึง Cloud Security, Digital Worldplace และ GDPR (หรือ General Data Protection Regulation - กฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค) อย่างไรก็ตาม Enterprise Architecture และ APIs เป็น 2 หัวข้อที่ผู้บริหารไอทีในประเทศไทยค้นหามากแต่กลับไม่ได้อยู่ในเทรนด์การค้นหาระดับโลกนอกจาก COVID-19/Coronavirus ที่ครองแชมป์ 10 หัวข้อด้านไอทีที่ผู้บริหารไอทีในประเทศไทยค้นหามากที่สุดใน Gartner.com อันดับที่ 2 คือ Enterprise architecture รองลงมาเป็น Cybersecurity/security และ Data analytics/data management รวมถึง Digital transformationอีก 5 อันดับที่เหลือได้แก่ Cloud, API/API management, RPA, Cost optimization และ IT strategyเช่นเดียวกับประเทศไทย เทรนด์การค้นหาใน Gartner.com เรื่อง COVID-19 จากทั่วโลก ในปี 2020 (1 มกราคม-30 พฤศจิกายน 2563) ได้รับความสนใจจากผู้บริหารไอทีมากที่สุด โดยการค้นหาเกี่ยวกับ “Remote work” และ “Zoom” พุ่งสูงขึ้นในเดือนเมษายน ตามมาด้วย Cost Optimization ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งคำว่า “Return to Work” กลายเป็นคำค้นหาที่พุ่งแรงในเดือนมิถุนายนสรุป 10 หัวข้อด้านไอทีที่ผู้บริหารไอทีทั่วโลกค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ระหว่าง 1 มกราคม-30 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่1. COVID-19/Coronavirus2. Cybersecurity/security3. Remote work/work from home4. Digital transformation5. Cloud6. RPA7. AI8. Data governance9. DevOps10. Cost optimization