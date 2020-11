OPPO โชว์คอนเซ็ปต์สมาร์ทโฟน จอยืดหดได้

โทนี่ เฉิน ซีอีโอ และผู้ก่อตั้ง OPPO กล่าวว่า OPPO มุ่งมั่นในการค้นคว้านวัตกรรมที่บริสุทธิ์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นผ่านกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยี 3+N+X โดย OPPO เชื่อใน “Technology for Mankind, Kindness for the World” ที่มีคอนเซ็ปต์ว่าจุดประสงค์ในการสร้างนวัตกรรมควรคำนึงถึงคนเป็นหลัก“OPPO ใช้เทคโนโลยีเพื่อจุดประกายผู้คนให้เห็นความงามรอบๆ ตัว และเพื่อปลดปล่อยการจินตนาการแห่งอนาคตมาช่วยให้ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดจากชีวิต ดังนั้น เราจึงตัดสินใจใช้กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยี 3+N+X ในการพัฒนาระยะยาวของ OPPO”โดย “3” หมายถึง 3 เทคโนโลยีพื้นฐาน ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ เทคโนโลยีด้านการบริการ ที่จะทำให้ OPPO สามารถมอบชีวิตที่สมาร์ทแบบครบวงจรให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลก และ “N” หมายถึง จำนวนขอบเขตความสามารถที่สำคัญของ OPPO ประกอบด้วย AI, ความปลอดภัย, ความเป็นส่วนตัว, มัลติมีเดีย และการเชื่อมต่อระหว่างกัน และสุดท้าย “X” หมายถึง เทคโนโลยีที่มีความแตกต่างในระดับแนวหน้าและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ เช่น เทคโนโลยีชาร์จไวที่มีความเป็นนวัตกรรมและสามารถมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้พร้อมกันนี้ OPPO เปิดตัว 3 คอนเซ็ปต์โปรดักต์ ที่แสดงถึงการค้นพบเทคโนโลยีแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหน้าจอยืดหยุ่นได้ แว่น AR น้ำหนักเบา และแอปพลิเคชัน AR ที่ช่วยคำนวณพื้นที่อย่างแม่นยำโดย OPPO X 2021 rollable concept handset คือ ความสำเร็จล่าสุดจากการวิจัยและพัฒนาของ OPPO ในด้านจอแสดงผลที่ยืดหยุ่นและการซ้อนโครงสร้าง ทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ OPPO ได้แก่ ระบบขับเคลื่อน Roll Motor, 2-in-1 Plate และ Warp Track หน้าจอลามิเนตที่มีความแข็งแรงสูงที่พัฒนาขึ้นเองเกิดเป็นหน้าจอแสดงผล OLED ที่ปรับเปลี่ยนขนาดได้ โดยสามารถมีขนาดเล็กถึง 6.7 นิ้ว และใหญ่ถึง 7.4 นิ้ว ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ปรับขนาดของจอแสดงผลได้ตามความต้องการOPPO AR Glass 2021 แสดงให้เห็นถึงความ “ก้าวกระโดด” ในการสำรวจโลกดิจิทัล ใช้การออกแบบแบบแยกส่วนใหม่ล่าสุด โดย OPPO AR Glass 2021 มีขนาดกะทัดรัดและเบาเป็นพิเศษ ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่ารุ่นก่อนเกือบ 75% สำหรับส่วนประกอบหลัก OPPO AR Glass 2021 สร้างขึ้นด้วยโซลูชันออปติคอล Birdbath ให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์การใช้งานที่เพลิดเพลินนอกจากนี้ OPPO AR Glass 2021 ยังมีเซ็นเซอร์ที่หลากหลาย รวมถึงกล้อง stereo fisheye, เซ็นเซอร์ ToF หนึ่งตัว และกล้อง RGB หนึ่งตัว ที่ไม่เพียงสามารถรองรับการโต้ตอบพื้นฐานหลายๆ ด้าน เช่น การโต้ตอบผ่านสมาร์ทโฟน การโต้ตอบตามท่าทาง และ การประมวลตำแหน่งเชิงพื้นที่ แต่ยังสามารถประมวลผลตำแหน่งเชิงพื้นที่แบบสามมิติให้เสร็จสมบูรณ์ภายในมิลลิวินาทีได้อีกด้วย โดยการทำให้การประมวลผลตำแหน่งมีความแม่นยำและมอบประสบการณ์ที่แท้จริงในโลกของ AR จำเป็นต้องผ่านการอัปเดตและส่งข้อมูลตำแหน่งแบบเรียลไทม์ของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องแอปพลิเคชัน CybeReal AR ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการคำนวณเชิงพื้นที่แบบเรียลไทม์ จะทำให้สามารถประมวลผลตำแหน่งได้อย่างแม่นยำเป็นอย่างมาก พร้อมสามารถจดจำฉากที่รองรับด้วย 3 เทคโนโลยีหลักจาก OPPO ประกอบด้วย การสร้างโลกขึ้นมาใหม่ด้วยความแม่นยำในระดับเซนติเมตร การประมวลตำแหน่งได้อย่างแม่นยำสูง และ OPPO Cloud ที่จะช่วยเสริมการรับรู้และความเข้าใจของผู้ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้