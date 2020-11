ผ่าความจริง Pornhub ทำอย่างไรถึงยิ่งใหญ่ แต่ทำไมหลายคนอยากให้บล็อก?

ชาวเน็ตหลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อ "มายด์กีก" (MindGeek) ทั้งที่ MindGeek คือบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของ "พอร์นฮับ" (Pornhub) เว็บไซต์ลามกปลุกใจเสือป่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกPornhub วันนี้ขยายอาณาจักรไปได้ยิ่งใหญ่ มีผู้เข้าชมมากกว่า 42,000 ล้านครั้งต่อปี เฉลี่ย 5 ล้านครั้งต่อชั่วโมง แต่ฐานที่มั่นของ Pornhub กำลังถูกโจมตีอย่างหนักในหลายประเทศ เนื่องจาก Pornhub ไม่มีนโยบายการตรวจสอบและการป้องกันที่ชัดเจน ทำให้การโพสต์วิดีโอโป๊ 6 ล้านครั้งต่อปีบนเว็บไซต์กลายเป็นระเบิดเวลาที่เต็มไปด้วยภาพการข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศมูลนิธิ Internet Watch Foundation (IWF) เคยประกาศว่าพบกรณีการล่วงละเมิดเด็กบน Pornhub มากกว่า 100 กรณีในระหว่างปี 2017-2019 ตัวเลขล่าสุดพบว่ามีผู้ประท้วง 2 ล้านคนที่ลงชื่อต่อต้าน Pornhub เฉพาะในสหราชอาณาจักร เป้าหมายของการประท้วงคือการกดดันให้รัฐบาลอังกฤษเร่งออกกฎระเบียบให้เว็บไซต์ลามกอย่าง Pornhub ต้องรับผิดชอบต่อการหาประโยชน์ทางเพศ อย่างน้อยก็ในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดที่ผ่านมา Pornhub แสดงจุดยืนไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อัปโหลดบนเว็บไซต์ โดยให้เหตุผลว่าไม่ได้เป็นผู้สร้าง แต่เป็นเพียงโฮสต์หรือเจ้าภาพพื้นที่เท่านั้น หลักคิดนี้ทำให้สื่อต่างชาติเรียก Pornhub ว่าเป็น "YouTube เวอร์ชันเสื้อผ้าน้อยชิ้น" เพราะรูปแบบธุรกิจที่เหมือนกัน การเปิดพื้นที่ให้ครีเอเตอร์ได้อัปโหลดคลิปให้ผู้ชมได้แชร์และแบ่งปันกัน ซึ่งไม่เพียง Pornhub แต่ MindGeek มีเว็บไซต์ลามกในเครือที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับคำว่า You และ Tube อีกหลายเว็บไซต์ เช่น xTube, Redtube และ YouPorn โดย MindGeek ถูกมองเป็นบริษัทแม่ที่มีเว็บไซต์ในเครือเกือบ 100 แห่งที่ใช้แบนด์วิดท์มากกว่า Facebook, Twitter และ Amazon รวมกัน กลายเป็นกลุ่มบริษัทหนังโป๊ข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกPornhub ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 เวลานั้นเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงจากสื่อดั้งเดิมและเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ผู้คนจำนวนมากค้นพบข้อดีของการสตรีมและการแชร์ไฟล์ และใช้ประโยชน์จากการแชร์ไฟล์มากขึ้นต่อเนื่องแทนการซื้อนิตยสารหรือดูดีวีดี โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงคลังเนื้อหาได้เสรี รวมถึงสตรีมโดยตรงไปยังคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ด้วยการคลิกปุ่มเดียวแบบทันใจเพียง 7 เดือนแรกหลังเปิดตัว Pornhub ก็มีผู้เข้าชม 1 ล้านคนต่อวัน จนเมื่อเริ่มให้บริการเป็นโมบายไซต์ Pornhub ในปี 2008 ก็ถูกจัดอันดับเป็น 1 ในเว็บไซต์ Top 100 ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก ช่วงปี 2010 ดาวรุ่งอย่าง Pornhub มีวิดีโออัปโหลดสู่แพลตฟอร์ม 100,000 วิดีโอ สูงกว่า 10 เท่าตัวเมื่อเทียบกับจำนวนวิดีโอบน YouTube ในปี 2015นอกจากจังหวะที่เทคโนโลยีมีความพร้อม Pornhub ยังยิ่งใหญ่ได้ด้วยการดึงดูดผู้ชมว่าสามารถเข้าถึงวิดีโอโป๊ได้ฟรี แต่ต้องแลกกับการชมโฆษณา ความต่างคือ Pornhub ทำแคมเปญกระตุ้นให้ผู้ใช้ร่วมกันอัปโหลดวิดีโอลามกเข้ามาแบ่งปันกันแบบหลากหลาย กลายเป็นอิทธิพลที่หยั่งรากลึกในวงการหนังโป๊ตั้งแต่หลังมีนาคม 2010 ที่ Pornhub ถูก MindGeek ซื้อกิจการไปจนทำให้ Pornhub ขยายตลาดไปทั่วโลกจากที่เคยปักหลักครั้งแรกที่แคนาดาPornhub มีให้บริการในหลายประเทศ แต่ถูกบล็อกโดยบางประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน และอินเดียในช่วงก่อนหน้านี้ บริษัทแตกไลน์ไปนำเสนอสื่อลามกเสมือนจริง รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงเป็นเจ้าภาพมอบรางวัล Pornhub ประจำปี ร่วมกับการทำแคมเปญเพื่อสังคมทั้งการส่งเสริมให้ผู้หญิงดูแลร่างกายเพื่อป้องกันมะเร็งเต้านม การทำแคมเปญปลูกต้นไม้เมื่อคลิปโป๊มียอดชมทุก 100 ครั้ง รวมถึงการเปิดให้ผู้ชมได้ชมวิดีโออนาจารฟรีเพื่อคลายเครียดในช่วงล็อกดาวน์กลยุทธ์ล่าสุดคือ การเปิดตลาดเนื้อหาต้นฉบับในปี 2015 ผู้ใช้ที่ไม่ต้องการชมโฆษณา จะสามารถสมัครสมาชิกระดับพรีเมียมกับบริการ Pornhub Premium เพื่อเพลิดเพลินกับวิดีโอเต็มความยาวในความละเอียด 1080p ที่คมชัด เหมือนที่บริการสตรีมมิ่งยอดฮิตอย่างเน็ตฟลิกซ์ (Netflix Inc.) ทำเงินได้มหาศาล สถิติสมาชิก Pornhub Premium ทะลุ 1 ล้านคนเมื่อปี 2017เช่นเดียวกับ Netflix และบริการวิดีโอสตรีมมิ่งอื่น Pornhub ลงมือพัฒนาคอนเทนต์โป๊ของตัวเองโดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ นำเสนอเป็นงานออริจินัล หรือต้นฉบับให้แก่แฟนคลับในชื่อ Pornhub Originals เนื้อหาบางส่วนเป็นวิดีโอเสมือนจริงหรือ VR ซึ่งทำให้ Pornhub ได้รับรายได้จากค่าบริการสมาชิกจำนวนมหาศาลสถิติประจำปี 2019 พบว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มียอดชมวิดีโอโป๊บน Pornhub มากอันดับ 10 ของโลก เฉลี่ยพบว่าลูกค้า Pornhub ในกรุงเทพฯ ดูวิดีโอนานกว่า 11 นาทีต่อวัน ประเภทวิดีโอโป๊ที่ชอบดูมากที่สุดคือแนวญี่ปุ่น ผู้ชม 31% เป็นผู้หญิงในด้านลบ Pornhub เป็นเว็บไซต์ที่ถูกจัดอันดับว่ามีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์มากที่สุดเป็นอันดับ 10 ของโลก และเป็นเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์มากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจาก XVideos และ XNXXมีรายงานมากมายถึงกรณีที่ชาว Pornhub โฮสต์ภาพอนาจารโดยไม่ได้รับความยินยอม และทุกครั้งที่มีการร้องเรียน Pornhub ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าตอบสนองช้า หรือไม่มีมาตรการเพียงพอในการช่วยเหลือ แม้ว่า Pornhub จะปิดตัวช่อง Girls Do Porn ที่มีชื่อเสียงไปแล้วในปี 2019 หลังจากถูกฟ้องร้องกลุ่มอนุรักษนิยมมองว่าเนื้อหาบน Pornhub เลวร้ายสุดขีด เพราะมีให้เลือกชมทั้งวิดีโอที่สะท้อนการถูกบังคับให้ร่วมเพศ นอกจากนี้ยังมีการเหยียดเชื้อชาติอย่างเปิดเผย ทั้งหมดนี้ Pornhub ถูกกล่าวหาว่าเมินเฉยต่อขบวนการแสวงหาประโยชน์จากผู้หญิงและเชื้อชาติ ทำให้กลุ่มต่อต้านพยายามรวมตัวกันเรียกร้องให้นักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนทุกคนร่วมมือกันต้าน Pornhub ไม่ให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มสตรีนิยมเท่านั้น เนื่องจากมีวิดีโอที่น่าเป็นห่วงปรากฏอยู่ทั่วบนเว็บไซต์การร้องเรียนมีทั้งกรณีที่หญิงสาวถูกถ่ายคลิปโดยไม่รู้ตัว หลายคนรู้สึกตกใจเมื่อเห็นว่ามีการอัปโหลดไปยัง Pornhub เพราะการละเมิดจะเกิดขึ้นตลอดไปและใครก็สามารถดูได้ ยังมีกรณีของสาวอายุน้อยที่ถูกชายข่มขืนพร้อมถ่ายคลิปแบล็กเมล์ ซึ่งแม้เหยื่อจะขอร้องให้ Pornhub ลบวิดีโอแต่ก็เปล่าประโยชน์ จนต้องส่งเรื่องถึงทนายความซึ่งใช้เวลานานกว่า 6 เดือนอีกกรณีที่น่าสนใจคือ อดีตนักแสดงหนังโป๊ ที่ล้างมือออกจากวงการไปแล้ว แต่ก็ยังถูกนำผลงานมาแชร์และส่งต่อโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ให้การยินยอม รวมถึงอีกหลายคลิปหลุดอายุหลายสิบปีที่ย้อนกลับมาให้ผู้ชมได้ชมใหม่แบบไร้ข้อจำกัดแม้เหตุผลเหล่านี้จะทำให้ Pornhub ตกเป็นเป้าที่หลายคนอยากให้บล็อก และโฆษก Pornhub ก็ยอมรับว่ามีการอัปโหลดวิดีโอต้องห้ามไปยัง Pornhub จริง แต่ปัญหานี้ก็มีมากในเว็บไซต์ที่ไม่ใช่สื่อลามก เช่น Twitter ซึ่งเพิ่งบล็อกผู้ใช้มากกว่า 244,188 รายฐานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กPornhub ยังอ้างว่า แม้แต่เฟซบุ๊ก (Facebook) ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กถึง 11.6 ล้านครั้งในช่วง 3 เดือน เรียกว่า Pornhub ที่มีผู้เข้าชมเฉลี่ย 70 ล้านครั้งต่อวัน นั้นมีปัญหาละเมิดทางเพศน้อยกว่าด้วยซ้ำแต่ที่สุดแล้ว Pornhub จะอ้างแบบนี้ก็ไม่ถูก เพราะทั้ง Twitter และ Facebook แสดงตัวเป็นเครือข่ายสังคมที่มีมาตรการป้องกันเนื้อหาอนาจารเต็มที่ ต่างจาก Pornhub ที่เป็นสื่อลามกอนาจารที่ผิดกฎหมายไทยดังนั้น Pornhub จึงถูกบล็อกโดยรัฐบาลไทย ในที่สุด