องค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย! กลุ่มทรูรับรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2020 ตอกย้ำแนวคิด “คน” คือหัวใจที่ผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ

โดยพร้อมด้วยทีมงานจากสายงานทรัพยากรบุคคล ร่วมภูมิใจในโอกาสที่กลุ่มทรู ได้รับรางวัลจากซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูองค์กรต้นแบบที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอันเป็นเลิศ มีนโยบายและแนวทางการดูแลพนักงานรอบด้าน อย่างเป็นรูปธรรมอันนำไปสู่การสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท ส่งผลให้เป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียนางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มทรู ได้รับรางวัลระดับนานาชาติอีกครั้ง ในฐานะ “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ปี 2020” (Best Companies to Work for in Asia 2020)” ต่อเนื่องจากรางวัลนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย 2 ปีซ้อน ในเวที Top Employers APAC 2020 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการได้รับการยอมรับครั้งนี้ เป็นผลจากความมุ่งมั่น ตั้งใจของกลุ่มทรู ผู้นำดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ ที่ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างยิ่งด้วยเชื่อว่า “คน” เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการเตรียมพร้อมคนทรูรับกับการทรานสฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัล ปรับกลยุทธ์เข้าสู่ “HR Digitization” เพื่อให้ทันต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มทรู ได้เตรียมความพร้อมสำหรับเพื่อนพนักงานในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในเรื่องการพัฒนาตนเอง เสริมความรู้ และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัวให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน มีศูนย์ให้คำปรึกษา รวมถึงความช่วยเหลือในยามวิกฤติทางสังคมและเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตลอดจนสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็น “Createch Living” ให้พนักงานทำงานไปด้วย สนุกไปด้วย หรือเลือกทำงานที่ไหนก็ได้ทุกวัน (Work from anywhere) ซึ่งเป็นการปรับการทำงานให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไปรางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทีมงาน เดินหน้าปฏิบัติงาน ดูแลพนักงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เป็น “People Organization” องค์กรที่คิดถึงพนักงานเป็นอันดับแรก เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้แข็งแกร่ง เติบโต และก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป”อนึ่ง รางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ปี 2020” (Best Companies to Work for in Asia 2020) มีเกณฑ์การตัดสินโดยพิจารณาจากความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานในองค์กร ซึ่งได้มีการจัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินประสบการณ์การทำงานของพนักงานที่มีต่อบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากข้อมูลและหลักฐานในการริเริ่ม เตรียมการ และวางแผนงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานและความผูกพันของพนักงาน นำเสนอโดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของแต่ละองค์กร