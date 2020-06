ประโยชน์เยอะ! Google Maps จัดฟีเจอร์ Plus Codes ให้ชาวแอนดรอยด์แชร์พิกัดง่ายแบบไม่ต้องใช้ "ที่อยู่"

เดวิด มาร์ติน (David Martin) ตัวแทนจาก Google อธิบายว่า Plus Codes คือแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานโอเพ่นซอร์สที่เปิดให้ทุกคนใช้งานฟรี ทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ซับซ้อนเพราะมีลักษณะเหมือนรหัสไปรษณีย์ในพื้นที่ เป็นชุดรหัสเลขที่ไม่ใช่ภาษาใดภาษาหนึ่ง ทำให้สามารถใช้งานได้ทั่วโลก โดย Plus Codes จะใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ทำให้การระบุพิกัดมีความแม่นยำมาก เป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยว ช่วยธุรกิจและผู้คนในชุมชนแออัด ซึ่งไม่มีที่อยู่ชัดเจน โดย Plus Codes เป็นระบบที่มีประโยชน์มากในช่วงโควิด-19 เพราะช่วยให้ประชากรของประเทศกำลังพัฒนาได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงที“ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราเพิ่งเปิดให้ผู้ใช้กดที่จุดสีฟ้าเพื่อใช้งาน Plus Codes บนแผนที่ Google Maps ส่วนแรกที่เราพบคือตอนนี้หลายคนในพื้นที่ทั่วโลกใช้ แ แล้วในช่วงโควิด-19 ทั้งการรับบริการทางการแพทย์ และการรับบริการจัดส่งอาหาร สำหรับ Plus Codes ไม่จำเป็นต้องมีการร่วมมือเพื่ออินทิเกรด Plus Codes เข้ากับแอป เพราะทุกคนทุกบริษัทสามารถแชร์ Plus Codes ได้ด้วยตัวเอง เชื่อว่าจะตอบโจทย์ร้านค้าสตรีทฟู้ดจำนวนมากที่ไม่มีที่อยู่ชัดเจน ซึ่งการใช้ Plus Codes เชิงพาณิชย์จะใช้ได้ผ่านชุด API ของ Google Maps”ต้นเรื่องของการพัฒนา Plus Codes นั้นมาจากปัญหาการไม่มีที่อยู่ แต่ต้องการนำทางผู้อื่นไปยังสถานที่พิกัดที่อยู่ในปัจจุบัน เพราะเมื่อไม่มีที่อยู่ การสั่งซื้อของออนไลน์ให้ของมาส่งที่บ้านอาจเป็นเรื่องยาก และในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุด่วน รถพยาบาลหรือรถดับเพลิงอาจเข้าช่วยเหลือได้ล่าช้าจากฐานข้อมูลของกูเกิล พบว่ามีผู้คนกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก หรือประมาณ 25% ที่ไม่มีที่อยู่ หรือมีที่อยู่แต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ชัดเจนได้ เพื่อจัดการกับความท้าทายนี้ Google จึงได้เปิดตัวฟีเจอร์ Plus Codes ในปี 2558 ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย เพียงแค่ใช้ที่อยู่ดิจิทัลที่ได้จากพิกัดละติจูดและลองจิจูดเท่านั้น โดยพิกัดเหล่านี้สามารถใช้ระบุสถานที่ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นบ้านในพื้นที่ชนบทที่ตั้งอยู่บนทุ่งหญ้า ไปจนถึงแผงขายของเล็กๆ บนถนนที่ไม่มีชื่อ ความเคลื่อนไหวล่าสุดคือกูเกิลทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์แอนดรอยด์ (Android) สามารถแชร์ตำแหน่งของตัวเองได้ง่ายขึ้นโดยใช้ Plus Codes ใน Google Maps ผู้ที่ใช้ Google Maps สามารถแตะที่จุดสีน้ำเงินเพื่อรับรหัส Plus Codes สำหรับตำแหน่งปัจจุบัน โดยสามารถแชร์ให้กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายเหมือนการให้เบอร์โทรศัพท์ในภาพรวม Plus Codes เป็นรหัสตัวอักษรและตัวเลขแบบเรียบง่ายซึ่งสามารถใช้ร่วมกับชื่อเมือง จังหวัด หรือรหัสพื้นที่ได้ (เช่น FWM8+ V9, อิบาดัน, ไนจีเรีย) โดยจะดูเหมือนที่อยู่ปกติ แต่มีรหัสสั้นๆ แทนชื่อหรือหมายเลขถนน นอกจากการใช้จุดสีน้ำเงินแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถค้นหา Plus Codes ได้โดยการแตะที่แผนที่ค้างไว้เพื่อปักหมุดตำแหน่งที่ต้องการรหัส Plus Codesผู้ใช้สามารถค้นหา Plus Codes ได้บน Google Maps และแม้กระทั่ง Google Search ทำให้ชาวออนไลน์สามารถระบุพิกัดของทุกที่บนโลกใบนี้ได้ ทั้งหมดนี้เปิดให้ใช้งานได้ฟรี พร้อมการใช้งานแบบออฟไลน์ และสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษ โปสเตอร์ และแผ่นป้ายได้อีกด้วย ช่วยประหยัดเวลาการค้นหาและทำให้ได้รับความช่วยเหลือในยามที่จำเป็น และฟีเจอร์ Plus Codes เปิดให้ใช้งานแล้วในแอปพลิเคชัน Google Maps เวอร์ชันล่าสุดสำหรับ Android“Plus Codes เป็นระบบที่มีประโยชน์ เราจึงเปิดกว้างมาตรฐานและเปิดให้คู่แข่งหยิบไปใช้งานได้ คาดว่าจะมีประโยชน์มากในตลาดประเทศกำลังพัฒนา สามารถใช้งานได้ยืดหยุ่นแม้ในพื้นที่ที่ไม่มีบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การผูกรวมระบบเข้ากับกล้องแอนดรอยด์ แต่เป็นโอเพ่นซอร์สที่ผู้พัฒนารายอื่นสามารถรวมเทคโนโลยีนี้ในแอปใดก็ได้”เหตุผลที่ Plus Codes ต้องเป็นรหัส 6 หลักเพราะเป้นจำนวนที่เหมาะที่สุดในการระบุตำแหน่ง รับกับระบบจีพีเอสในโทรศัพท์ และเป็นจำนวนที่ผู้ใช้จดจำได้ง่าย