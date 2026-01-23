บช.ก.ประชุมหารือรับมอบสำนวน “สินบนทองคำ” จาก ป.ป.ช.

บช.ก.ประชุมหารือวางแนวทางรับมอบสำนวน “สินบนทองคำ” จาก ป.ป.ช. - “บิ๊กเต่า” รับเป็นเรื่องยาก เพราะตำรวจไม่เคยทำคดีประเภทนี้มาก่อน
วันนี้ (23 ม.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เปิดเผยหลังประชุมคณะทำงานคดีสินบนทองคำ โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง ว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติส่งสำนวนกลับคืนให้คณะพนักงานสอบสวนแล้ว แต่ยังไม่เห็นเหตุผลและรายละเอียดในสำนวนที่ส่งกลับมา คาดว่า สำนวนจะถึงวันนี้ หลังจากนี้ จะพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร ส่วนจะแยกสำนวนเป็น 2 ส่วน หรือไม่นั้น เคยคุยเรื่องนี้กันนอกรอบ เพราะหาก ป.ป.ช. ส่งสำนวนกลับมาจะเป็นคดีใหม่ ซึ่งตำรวจยังไม่เคยทำคดีประเภทนี้ที่มีกรรมการ ป.ป.ช.ถูกกล่าวหา จึงต้องรอดูรายละเอียดสำนวน
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ยอมรับคดีนี้มีความยุ่งยากเพราะเป็นเรื่องใหม่ แต่ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนมั่นใจในเรื่องที่ดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมาย และก่อนหน้านี้ สำนวนนี้เป็นของ ป.ป.ช. เพราะทำส่งไปให้พิจารณาตามมาตรา 61 และ ป.ป.ช. ส่งสำนวนกลับมาให้ตำรวจทำ จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ต้องดำเนินการแทน และต้องมีการรายงานเหตุผลต่างๆ กลับไปให้ ป.ป.ช.ทราบ
เมื่อถามย้ำว่า สำนวนครั้งแรกที่ส่งไปเป็นสำนวนเดียวกันหรือแยกสำนวน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ บอกว่าส่งไปทั้งหมด
เมื่อถามถึงกรณีที่เมื่อวานนี้ทนายความของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ไปร้องศาลทุจริตและประพฤติผิดมิชอบกลาง เอาผิดมาตรา 157 ว่าเป็นการใช้อำนาจผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกที่ตำรวจไม่มีอำนาจในการตั้งคณะพนักงานสอบสวนกับกรรมการ ป.ป.ช. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ยืนยันว่า ทำโดยชอบด้วยกฎหมายและทำตามระเบียบ ซึ่งไม่กังวลเรื่องนี้ ขณะเดียวกัน พนักงานสอบสวนเชื่อว่า การดำเนินการของตำรวจไม่ได้กระทำความผิด หรือทำนอกกฎหมาย หรือเป็นการกลั่นแกล้ง
ส่วนที่ทนายความ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ นำคำสั่งสมัย พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่าตำรวจไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ บอกว่ากฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่มีการปรับปรุงแก้ไขมาตลอด เราดำเนินการตามที่กฎหมายให้อำนาจ และยืนยันว่าทุกอย่างอยู่ในกรอบของกฎหมาย ซี่งคณะพนักงานสอบสวนประชุมกันดีแล้ว ส่วนจะเรียกผู้ถูกกล่าวหามาให้ปากคำเพิ่มเติมหรือไม่ ยังไม่อยากให้ความเห็นเพราะสำนวนยังมาไม่ถึง