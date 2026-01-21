ผบช.ก.ยัน "บิ๊กโจ๊ก"ยังไม่หนี! รอผลแพทย์ชี้สองลูกน้องเหยื่อบ้องหูอาการสาหัสหรือไม่?

ผบช.ก.ยัน "บิ๊กโจ๊ก"ยังไม่หนีออกนอกประเทศ เผยรอความเห็นแพทย์ว่าทำร้ายร่างกายสองลูกน้องสาหัสหรือไม่ยันให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
วันนี้ ( 21 ม.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. กล่าวถึงกรณีพ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ และ พ.ต.อ.อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์ สองลูกน้องคนสนิท พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีต รอง ผบ.ตร.เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ในข้อหาทำร้ายร่างกายและทำร้ายจิตใจว่าหลังจากนี้ต้องดูว่าใบรับรองแพทย์จะเข้าข่ายเป็นการทำร้ายร่างกายสาหัสหรือไม่นั้น ทางพนักงานสอบสวนต้องไปสอบปากคำแพทย์อีกครั้ง โดยเบื้องต้นทราบว่าเป็นการทำร้ายจนเป็นอัตรายต่อร่างกายและจิตใจ แต่ถึงขั้นสาหัสหรือไม่นั้นให้รอความเห็นแพทย์อีกครั้ง
ผบช.ก.กล่าวต่อว่า จากข้อมูลการสอบปากคำเบื้องต้น ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2560 และถูกทำร้ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากใบรับรองแพทย์ก็เชื่อได้ว่าถูกทำร้ายมาหลายครั้ง แต่อย่างไรก็ตามมองว่าครั้งเดียวก็ค่อนข้างรุนแรงแล้ว
เมื่อถามว่าผลการตรวจร่างกายผ่านมาหลายปี จะมีผลกับการดำเนินคดีหรือไม่ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ บอกว่าเรื่องนี้ต้องไปดูอายุความในการดำเนินคดี ถ้ายังอยู่ในอายุความก็สามารถดำเนินคดีได้อยู่แล้ว สำหรับบุคคลใกล้ชิด พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ที่เข้ามาร้องทุกข์ เบื้องต้นมีเพียงสองราย และก่อนหน้านั้นยังไม่มีใครมาแจ้งข้อมูล
เมื่อถามว่าผู้ร้องถูกทำร้ายร่างกายมานานถึง 8 ปี การออกมาแจ้งความตอนนี้ จะเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือไม่ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องแยกกัน ในส่วนของการทำร้ายร่างกาย เป็นกรณีที่ผู้ร้องมาให้ปากคำ ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัว ส่วนคดีสินบนทองคำก็ต้องแยกกัน ส่วนจะเรียกผู้กล่าวหามาให้ปากคำหรือไม่ ส่วนนี้ บช.ก. มีระเบียบการสอบสวนคดีอยู่แล้ว แต่ต้องไปดูรายละเอียดการทำร้ายร่างกายว่าบาดเจ็บสาหัสหรือไม่ก่อน ค่อยดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งหากไม่สาหัสก็จะออกหมายเรียกถ้าไม่มาตามหมายเรียกถึงจะออกหมายจับ อย่างไรก็ตามขอดูความเห็นของแพทย์ก่อน ซึ่งต้องทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย และจะทำให้ชัดเจนและรวดเร็วที่สุด ในส่วนนี้ไม่ต้องกังวล อย่างเรื่องการสอบแพทย์ ก็น่าจะมีความชัดเจนภายในอาทิตย์นี้
ส่วนสถานะของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ จากการประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลว่าเดินทางออกนอกประเทศ ส่วนการดำเนินคดีกับพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ทางสอบสวนกลางไม่มีความกังวลในการดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรหรือดำเนินคดีกับใคร จะดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงอย่างเคร่งครัด
ส่วนของคดีสินบนทองคำเบื้องต้นได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ที่ผ่านมาก็พยายามเร่งรัดทุกสัปดาห์อยู่แล้ว แต่ส่วนการพิจารณาของ ป.ป.ช. ขณะนี้ยังคงเงียบอยู่