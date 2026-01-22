ทนายฝั่งคู่กรณีแฉอัยการพยายามแทรกแซงหวังให้ยุติคดี ปมทนายดังคุกคามเยาวชนวัย 18

ทนายความฝั่งคู่กรณีออกโรงชี้แจง ปมทนายดังถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศหญิงวัย 18 ปี ยืนยันเข้าแจ้งความต่อตำรวจแล้ว แต่ขอสงวนรายละเอียดคดี เผยพบความพยายามจากพนักงานอัยการเข้ามาแทรกแซง หวังให้คดียุติ สร้างความกังวลอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
วันนี้ (22 ม.ค.2569) นายอรรณพ บุญสว่าง หรือทนายเป้ง ทนายความของเยาวชนที่อ้างว่าถูกทนายดังคุกคามทางเพศ กล่าวว่า ตนเองทราบเรื่องนี้จากผู้เสียหายและพ่อของผู้เสียหายเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2568 หลังรับทราบเรื่องก็พยายามตรวจสอบ ซึ่งเยาวชนที่เป็นผู้เสียหายมีอายุเพียง 18 ปี โดยได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากพนักงานร้านและผู้เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าแจ้งความตำรวจในหลายท้องที่ แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด เพราะต้องการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีแล้วเสร็จก่อน
เบื้องต้นมองว่าอาจเข้าข่ายความผิดในข้อหากระทำอนาจารต่อหน้าธารกำนัล ซึ่งเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ ส่วนนี้จึงต้องตรวจสอบให้ละเอียดเพื่อดำเนินคดีตามสิทธิ์จากการสอบถามผู้เสียหายเบื้องต้น ยืนยันว่าตัวเองไม่ยินยอม แต่ส่วนนี้ก็ต้องรอฟังข้อเท็จจริงจากฝั่งของคู่กรณีด้วย เพราะตัวเองก็ได้ฟังมาจากการซักถามฝั่งผู้เสียหายเพียงฝ่ายเดียว เบื้องต้นทราบว่า เหตุการณ์ล่วงละเมิดเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2568 ภายในรถของทนายคนดังกล่าว โดยทนายได้นัดหมายกับผู้เสียหายให้ไปดื่มกาแฟกันในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่าน พระราม 3 และระหว่างเดินทางออกจากห้างย่าน พระราม 3 ไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว ทราบว่าทนายมีการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวผู้เสียหายที่บริเวณต้นขา หน้าอก และอวัยวะเพศ รวมถึงระหว่างอยู่ในร้านก็พบว่ามีการโอบกอดกัน
แต่ก็ยังมีสิ่งที่ยังขัดแย้งกันอยู่ คือ ฝ่ายผู้เสียหายเล่าว่ามีการจูบ แต่อีกฝ่ายบอกว่าเป็นเพียงการหอมแก้ม ส่วนการสัมผัสจากเป็นการสัมผัสกันทางชู้สาวซึ่งเกี่ยวข้องกับเพศ จึงต้องดูว่าเจตนาของการกระทำที่เกิดขึ้น มาจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย หรืออีกฝ่ายเข้าใจว่าสามารถทำได้ ซึ่งส่วนนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทนายความคนดังกล่าวด้วย รวมถึงต้องสอบถามทนายว่าระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกฝ่ายมีปฏิกิริยาอย่างไร ส่วนรายละเอียดขอไม่เปิดเผย
ส่วนกรณีที่มีภาพแชตไลน์หลุดออกมา ว่ามีการพูดคุยทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน รายละเอียดส่วนนี้ตัวเองขอสงวนไว้ เพื่อประกอบเป็นข้อมูลในสำนวนคดี
สำหรับความสัมพันธ์ของผู้เสียหายและทนายคนดังกล่าว พบว่า รู้จักกันผ่านทางพ่อของผู้เสียหายในวันที่ 8 ก.ย.2568 โดยรู้จักกันที่ร้านของพ่อผู้เสียหาย ซึ่งได้ชักชวนให้ทนายมาช่วยทำคลิปโปรโมตร้าน จากนั้นก็มีการแลกคอนแทคไลน์กันระหว่างทนายและผู้เสียหายเพื่อสื่อสารพูดคุยเกี่ยวกับการตัดคลิปโปรโมตร้าน ลักษณะการพูดคุยคือการแอบพูดคุยกันโดยไม่ให้พ่อของผู้เสียหายรู้ จากนั้นก็นัดหมายเพื่อพบกันหลังรู้จักกันเพียง 4 วัน คือวันที่ 12 ก.ย.2568 ส่วนตัวจึงมองว่าระยะเวลาเพียง 4 วัน ความสัมพันธ์จะถึงขั้นสัมผัสตัวกันได้หรือไม่ แต่เท่าที่ทราบฝั่งผู้เสียหาย ระบุว่า ตัวเองรู้สึกไม่ดีที่ถูกสัมผัสและมีการปัดป้องตามสมควร อีกทั้งยังรู้สึกตกใจ และกังวลเกรงว่าหากเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังจะไม่มีคนเชื่อ เนื่องจากผู้ที่ก่อเหตุมีชื่อเสียง และเหตุใดเพิ่งมาเปิดเผยหลังเกิดเหตุไปแล้วหลายเดือน
ส่วนเรื่องเงินที่มีการเปิดเผย ก่อนหน้านี้มีการพยายามเจรจาตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันตั้งแต่หลัก 10 ล้านบาท, 5 ล้านบาท และ 2.5ล้าน บาทนั้น ส่วนตัวทราบว่ามีบุคคลกลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงทำให้พูดถึงเรื่องเงินผ่านทางโทรศัพท์ ส่วนนี้จึงต้องถามกลับไปยังคู่กรณีว่าข้อเสนอเรื่องเงินเป็นการสอบถามเพื่อให้ฝั่งผู้เสียหายเรียกร้องเงินหรือเป็นการเสนอให้
แต่ในวันที่ตัวเองอยู่ด้วยยืนยันว่า ได้ยินฝั่งคู่กรณีเป็นผู้เสนอเงินชดเชยให้กับผู้เสียหายมูลค่าประมาณ 2.5 ล้านบาท ส่วนการทำคดีก็ทราบว่าหลังเกิดเรื่องได้มีพนักงานอัยการพยายามที่จะโทรมาหาพ่อผู้เสียหายเพื่อขอให้เกิดการเจรจายอมความกัน แต่ส่วนตัวก็มองว่าคดีนี้เป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ และเกรงว่าคดีนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากผู้ที่มาต่อรองมีตำแหน่งเป็นถึงพนักงานอัยการ
นอกจากนี้ นายอรรณพ ยังมองว่าจนถึงขณะนี้ตัวเองก็ยังไม่เห็นบรรยากาศของการไกล่เกลี่ย เจรจา ไปในแนวทางที่ดี เนื่องจากพ่อของผู้เสียหายยังมีความรู้สึกโกรธ ที่ผ่านมาทนายแก้วถือเป็นบุคคลที่พ่อผู้เสียหายไว้ใจ เคารพ ชื่นชอบ ถึงขั้นว่าจ้างให้เป็นทนายความส่วนตัวให้กับตัวเอง แม้ว่าคู่กรณีได้ขอโทษตั้งแต่เกิดเรื่อง แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบการแสดงความรับผิดชอบจากฝั่งคู่กรณีที่ชัดเจนแต่อย่างใด