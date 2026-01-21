ปคม.จับร้านนวดกาฬสินธุ์ ลอบค้ากามเด็กออนไลน์

ตำรวจ ปคม.บุกจับขบวนการค้ามนุษย์เมืองกาฬสินธุ์ เปิดร้านนวดบังหน้า นำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ลอบขายประเวณีออนไลน์
วันนี้ (21 ม.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม.สั่งการ พ.ต.อ.ศิรเมศร์ เมธีธนวิจิตร์ ผกก. 3 บก.ปคม. พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ รอง ผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.ท.เกียรติบดินทร์ วงค์งาม สว.กก.3 บก.ปคม. นำกำลังเข้าจับกุม นายจักรพรรดิฯ อายุ 39 ปี น.ส.อุษาพรฯ อายุ 39 ปี และ น.ส.ปรียานุชฯ อายุ 37 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 276-280/2569 ลงวันที่ 16 ม.ค.2569 ข้อหา“สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย เพื่อการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี ซึ่งกระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปี" ได้ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพเด็กสาวอายุ 17 ปี พร้อมข้อความเชิญชวนให้ซื้อบริการทางเพศ จึงได้ขยายผลการสอบสวน จนนำไปสู่การจับกุม น.ส.ณัฐฐาวีรนุช ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้าค้าประเวณี โดยพาเหยื่อสาววัย 17 ปี ไปค้าบริการทางเพศที่ร้านนวดแห่งหนึ่งใน จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งตรวจสอบพบว่าเป็นร้านของ น.ส.อุษาพร และมี น.ส.ปรียานุช น้องสาว เป็นผู้ดูแลกิจการ ซึ่งเมื่อวันที่ 24 พ.ย.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคม.ได้เข้าจับกุม น.ส.อุษาพร และ น.ส.ปรียานุช นำตัวส่งพนักงานสวนบก.ปคม. ไปแล้ว 1 คดี
ทั้งนี้ในขณะเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาใน จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ยังพบ น.ส.สวย (นามสมมติ) อายุ 15 ปี ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้าช่วยเหลือ คุ้มครอง และดูแลผู้เสียหายตามกระบวนการคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์
ภายหลังจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า ผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย มีพฤติการณ์ร่วมกันติดต่อ เป็นธุระจัดหา และแสวงหาประโยชน์จากการค้าบริการทางเพศของผู้เสียหายมาแล้วหลายครั้ง เจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติศาลออกหมายจับ และเข้าจับกุมดำเนินคดีเพิ่มเติมอีกดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป