ฉาวอีก! สองลูกน้องคนสนิทแจ้งจับ "บิ๊กโจ๊ก"ตบแก้วหูฉีก- ด่าทอบุพการี เครียดจนต้องพบจิตแพทย์

สองลูกน้องคนสนิท ดอดพบตำรวจกองปราบ แจ้งความดำเนินคดี "บิ๊กโจ๊ก" ตบจนแก้วหูฉีกขาด - ด่าทอหยาบคายถึงบุพการี เจ้าตัวเครียดจนถึงขั้นนอนไม่หลับต้องไปพบจิตแพทย์
วันนี้ ( 20 ม.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ และ พ.ต.อ.อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์ สองลูกน้องคนสนิท พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีต รอง ผบ.ตร. เดินทางเข้าพบ ร.ต.ท.ณภัส นิลผึ้ง รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บกป.ป. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีเอาผิด พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ในความผิดฐาน “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ”
โดยคำให้การของ พ.ต.ท.คริษฐ์ และ พ.ต.อ.อาริศ อ้างว่า ในช่วงระหว่างที่ทั้งสอง ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นนายตำรวจติดตาม พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ อยู่นั้นมักจะถูกอดีตผู้บังคับบัญชาทำร้ายร่างกาย และ ใช้คำพูดด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรงเป็นประจำ หากไม่พอใจการทำงาน ซึ่งเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นที่โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ถนนพญาไท รวมถึง บ้านพักของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ที่อยู่ภายในซอยวิภาวดี 60 และ บ้านพักใน ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี รวมไปถึงห้องทำงานสำนักงานรัชดาวัน
โดยในกรณีของ พ.ต.ท.คริษฐ์ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ก.พ.2560 หลังถูก พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ทำร้ายด้วยการใช้มือขวาตบเข้าที่กกหูซ้ายอย่างรุนแรงติดต่อกัน 4-5 ครั้ง ก่อนที่ภายหลังต่อมาประมาณวันที่ 23 ก.พ. 2560 พ.ต.ท.คริษฐ์ เริ่มมีอาการปวดหูและศีรษะอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการถูกทำร้าย จึงตัดสินใจเดินทางไป รพ.กรุงเทพ เพื่อตรวจรักษา ก่อน แพทย์ จะวินิจัยว่า "แก้วหูซ้ายทะลุ ฉีกขาดเป็นรูขนาดกลาง"
ขณะที่ในส่วนกรณีของ พ.ต.อ.อาริศ ส่วนใหญ่จะเป็นการถูก พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย เปรียบเปรยว่าเป็นควาย บางครั้งหนักถึงขั้นด่าบุพการี โดยถูกกระทำเช่นนี้เป็นประจำ นอกจากนี้ยังถูกบังคับให้ไปทำงานที่สำนักงานหนายความ ตึกรัชดาวัน โดยตลอดไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เช้าจนเย็น รวมถึงยังมักพูดข่มขู่หากขัดคำสั่งหรือไม่ยอมทำตาม “จะเล่นงานให้หนักถ้าได้กลับไปรับราชการ” จนทำให้ พ.ต.อ.อาริศ เกิดความกลัวและความเครียดสะสมจนถึงขั้นนอนไม่หลับ ต้องไปพบจิตแพทย์ที่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อรักษาเยียวยาสภาพจิตใจ