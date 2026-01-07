คลิปลับมัด "โจ๊ก" วางแผนใส่ร้าย "พ.ต.อ.ภาคภูมิ" มอบทอง ป.ป.ช.วิ่งเต้นคดีเว็บพนัน

เปิดคลิปลับมัด "บิ๊กโจ๊ก" วางแผนจัดฉากหลอก กรรมการ ป.ป.ช. ใส่ร้าย "พ.ต.อ.ภาคภูมิ" มอบทองวิ่งเต้นคดีเว็บมินนี่ เตรียมให้ลูกน้องพลีชีพรับจบแทนนาย เผยกรรมการ ปปช.อีกท่านปัดรับทองล้มคดี
วันนี้ (7 ม.ค.) รายงานแจ้งว่า ได้มีคลิปสนทนาระหว่างพ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย อดีตลูกน้องคนสนิทพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร.ที่ถูกกล่าวหาว่าติดสินบนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วยทองคำแท่งน้ำหนักรวม 246 บาท เพื่อวิ่งเต้นช่วยเหลือคดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวน กับ นายสมบัติ ธรธรรม อนุกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเนื้อหาการสนทนาเป็นลักษณะปรึกษาหารือถึงเรื่องดังกล่าว
โดยนายสมบัติ พูดว่า ถ้าเรื่องสินบนปูดขึ้นมาเราจะตายยกแก๊ง เพราะเริ่มมีการออกข่าวมาแฉบ้างแล้ว สนธิ ลิ้มทองกุลเริ่มพูดเรื่องนี้แล้ว
พ.ต.อ.ภาคภูมิ บอกว่า ผมนี่จะตายหนักกว่าเพื่อน
นายสมบัติ กล่าวว่ามีคนสนิทโจ๊กแนะนำให้ลูกน้องพลีชีพ รับจบไปคนนึง แล้วค่อยหาทางวิ่งเต้นช่วยเหลือคดีตอนหลัง แต่ผมให้ความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเหมือนขว้างงูไม่พ้นคอ
พ.ต.อ.ภาคภูมิ กล่าวว่าและสงสารลูกน้อง มีลูกเมียอยู่ข้างหลัง
นายสมบัติ กล่าวว่าส่วนเรื่องทอง ที่ได้นำไปให้นาย อ.เพื่อนำไปส่งต่อให้กรรมการ ป.ป.ช.อีกท่าน ช่วยคดี แต่เขาไม่เล่นด้วย ก็ยังคะยั้นคะยอจะให้ ตอนหลังเขามาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังแล้ว
พ.ต.อ.ภาคภูมิ กล่าวว่าถ้างั้นให้ นาย อ. เอาทองมาคืนพี่โจ๊กเอง เพราะผมไม่กล้าไปรับ อันตราย ให้ท่านคืนพี่โจ๊กเอง ทองเป็นของพี่โจ๊ก ไม่ใช่ของพวกผม
นายสมบัติ กล่าวว่า อ้าวเห็นโจ๊กไปบอกว่าทองเป็นของลูกน้อง โจ๊กเขาไม่รับคืน เขาบอกไม่ใช่ทองเขา ทั้งนี้ โจ๊กโกรธ นาย อ. มาก เคยให้เงินเดือนเดือนละแสน ตอนหลังไม่จ่ายให้ เพราะไม่เห็นช่วยเหลืออะไรโจ๊กได้เลย