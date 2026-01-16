ผบก.ป.ประกาศทำสงครามกับยาเสพติด-สแกมเมอร์-มาเฟีย-อาชญากรรมข้ามชาติ

"ผู้การกองปราบ"ประกาศสนองนโยบายรัฐบาลทำสงครามกับยาเสพติด-แก๊งสแกมเมอร์ -อาชญากรรมข้ามชาติ-ปราบผู้มีอิทธิพล-มือปืนรับจ้าง-สานงานจิตอาสาฯ
วันนี้ (16 ม.ค.) ที่ กองปราบปราม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่ระดับ รอง ผบก. ลงมาถึง สว. ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ป. โดยเน้นย้ำภารกิจหลัก 6 ด้าน เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่า ได้วางกรอบในการทำงานเชิงรุก โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ ถวายความปลอดภัยสูงสุดแก่พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กวาดล้างมาเฟีย มุ่งเน้นอาชญากรรมซับซ้อน องค์กรอาชญากรรม ผู้มีอิทธิพล และมือปืนรับจ้าง รวมถึงคดีที่กระทบความมั่นคงและเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยยึดคติ "ความยุติธรรมที่ล่าช้า คือความไม่ยุติธรรม" เร่งสะสางคดีค้างเก่าที่มีหลักฐานชัดเจน และคดีที่ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และ Intelligence-driven Policing นำระบบฐานข้อมูล NARAI CIB, โซเชียลมีเดีย และสายข่าวมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนจับกุมอย่างแม่นยำ
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ได้รับลูกนโยบายรัฐ ประกาศสงครามกับยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ และแก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งเป็น "วาระแห่งชาติ" งานจิตอาสาและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมสนับสนุนงานเฉพาะกิจและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาตินอกจากงานปราบปรามยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยจัดสวัสดิการ "ตัดผมฟรี-มีข้าวกลางวัน" เพื่อลดภาระค่าครองชีพและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
ในโอกาสนี้ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ร.ต.อ.สุภาคีนัย แตงตรง รอง สว.กก.4 บก.ป. ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเสียสละ พร้อมทั้งมอบโล่และของขวัญแสดงความยินดีแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นด้วย