อีซูซุชวนน้องๆ มัธยมปลดปล่อยไอเดียสุดคูล ในโครงการ "อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2568"

กลุ่มตรีเพชร โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จับมือกับ สพฐ. เปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเพื่อโชว์ฝีมือวาดภาพดิจิทัล (Digital Painting) พร้อมแนวคิดภายใต้หัวข้อ “SOFT POWER ไทย หลากหลายกว่าที่คุณคิด” ในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2568 ผ่านเว็บไซต์ www.isuzuyouthrelations.com ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2569 ชิงรางวัลทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท
ไฮไลต์ที่สำคัญของการประกวดในปีนี้คือการเปิดกว้างให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมตีความหัวข้อ “SOFT POWER ไทย หลากหลายกว่าที่คุณคิด” ซึ่งเป็นเวทีที่ท้าทายให้เยาวชน ได้นำเสนอวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แฝงอยู่ในทุกมิติของสังคมไทยในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป รวมถึง อัตลักษณ์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลก นี่จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้เข้าประกวด จะได้ปลดปล่อยจินตนาการผ่านลายเส้นดิจิทัล เพื่อนำเสนอ Soft Power ในสายตาของคนรุ่นใหม่ ที่สะท้อนตัวตนความเป็นไทยที่ทันสมัยและเป็นสากลได้อย่างไร้ขีดจำกัด
สำหรับผลงานที่โดดเด่น สามารถสื่อสารตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างยอดเยี่ยม จะได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
•รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล จากระดับการศึกษาละ 1 คน
จะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 2 รางวัล จากระดับการศึกษาละ 1 คน
จะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 2 รางวัล จากระดับการศึกษาละ 1 คน
จะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
•รางวัลชมเชย จำนวน 14 รางวัล จากระดับการศึกษาละ 7 คน
จะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
•รางวัล Popular Vote จำนวน 10 รางวัล จากระดับการศึกษาละ 5 คน
จะได้รับทุนการศึกษาคนละ 2,500 บาท
ทั้งนี้ สำหรับเยาวชนทุกคนที่ร่วมส่งผลงานแสดงฝีมือ จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ตั้งแต่ในรอบคัดเลือก เพื่อเป็นการสนับสนุนทุกความตั้งใจ และช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่ มีผลงานที่โดดเด่นสำหรับนำไปต่อยอด ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่ออนาคตทางการศึกษาต่อไป