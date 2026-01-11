พระราชินี ทรงรวมเดิน และพระราชทานถ้วยรางวัลในการแข่งขันวิ่ง โครงการวิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่ง ครั้งที่ 5

วันนี้ 11 มกราคม 2569 เวลา 05.15 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรวมเดิน และพระราชทานถ้วยรางวัลในการแข่งขันวิ่ง โครงการ “รัน ฟอร์ วีลส์#๕ (Run for Wheels#5) วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่ง ครั้งที่ ๕” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (เป็นการส่วนพระองค์)
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นายดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายคงศักดิ์ เที่ยงธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์พิบูล ไชยอนันต์ ประธานมูลนิธิ ศาสตราจารย์ จักรพิชัยรณรงค์สงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังจุด “สตาร์ท” (START) พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบบังคมทูลรายงานการจัดงานการแข่งขันวิ่ง โครงการ “รัน ฟอร์ วีลส์#๕ (Run for Wheels#5) วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่ง ครั้งที่ ๕” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปจัดทำวีลแชร์ให้แก่สัตว์พิการ และสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ต่อจากนั้น ทรงกดแตรสัญญาณปล่อยขบวนนักวิ่ง และนักวิ่งพร้อมสุนัข (ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร) และทรงกดแตรสัญญาณปล่อยขบวนนักวิ่ง และนักวิ่งพร้อมสุนัข (ระยะทาง ๓ กิโลเมตร)
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมกิจกรรมเดิน พร้อมกับสุนัขหลวงวินเทอร์ (ระยะทาง ๓ กิโลเมตร) ด้วย
เมื่อทรงร่วมกิจกรรมเดินถึงจุด “ฟินิช” (FINISH) ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญ “รัน ฟอร์ วีลส์#๕” (Run for Wheels#5) แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับสุนัขหลวงวินเทอร์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังเวทีหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่ง ฯ โครงการ “รัน ฟอร์ วีลส์#๕ (Run for Wheels#5) วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่ง ครั้งที่ ๕” (ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร) ประเภทชนะเลิศชาย ประเภทชนะเลิศนักวิ่งพร้อมสุนัข และประเภทชนะเลิศหญิง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล ตามลำดับ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการจัดงาน ฯ และผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันวิ่ง ในโครงการฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงให้ความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภท ทรงพระวิริยะอุตสาหะ กับทรงทุ่มเทพระวรกายในการฝึกฝน และทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ มาโดยตลอด จนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจและทรงเป็นแบบอย่างให้กับพสกนิกรชาวไทยให้หันมาสนใจในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี รวมทั้งการแข่งขันวิ่ง ในโครงการ ฯ ในวันนี้ เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง ทั้งยังให้ความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจเกิดการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมในการให้ความสนใจเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย ส่งผลให้ทุกคนรวมทั้งสัตว์เลี้ยงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงต่อไป