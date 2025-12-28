ประชาชนฝากบ้านไว้กับตำรวจช่วงหยุดยาวปีใหม่ กว่า 3,200 หลัง ผบ.ตร.กำชับตรวจตราใกล้ชิด

ผบ.ตร.กำชับเข้มความปลอดภัยปีใหม่ 2569 ดันโครงการ “ฝากบ้านกับตำรวจ” ช่วยดูแลทรัพย์สินประชาชน พบลงทะเบียนแล้วกว่า 3,200 หลัง ผ่านแอปฯ มากที่สุด ย้ำตำรวจทุกพื้นที่ตรวจตราใกล้ชิด สร้างความอุ่นใจช่วงหยุดยาว
วันนี้ (28 ธ.ค.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2569 นี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กำชับหน่วยต่างๆ ยกระดับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย รวมทั้งดูแลบ้านเรือนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 ของขวัญปีใหม่ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ประชาชน โดยให้ประชาชนที่เดินทางไปต่างจังหวัดไม่มีใครอยู่บ้าน สามารถลงทะเบียนฝากบ้านกับตำรวจได้ 2 วิธี คือ ที่สถานีตำรวจในพื้นที่บ้านพัก และแอปพลิเคชัน "ฝากบ้าน (Vacation House Watch)" โดยผู้ฝากบ้านสามารถตรวจสอบรายงานผลการตรวจบ้านจากตำรวจผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว
ในปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดให้ประชาชนฝากบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 พบว่าตั้งแต่วันที่ 22 – 27 ธันวาคม 2568 มีประชาชนฝากบ้านทั้งสิ้น 3,221 หลัง โดยใช้วิธีลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชัน "ฝากบ้าน (Vacation House Watch)" จำนวน 2,927 หลัง และลงทะเบียนที่สถานีตำรวจ จำนวน 294 หลัง ในจำนวนนี้รับคืนบ้านแล้ว 72 หลัง คงเหลือในความดูแลตามโครงการ จำนวน 3,149 หลัง โดย ผบ.ตร.กำชับให้ตำรวจทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการฝากบ้านจะช่วยลดความกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินในช่วงวันหยุดยาว โดยมีตำรวจคอยตรวจตราและอัปเดตข้อมูล ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสบายใจ อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแนะนำประชาชน ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้าน อาทิ จัดเก็บทรัพย์สินมีค่า ปิดสวิตช์ไฟฟ้า ปิดแก๊สหุงต้ม ล็อกประตู-หน้าต่างให้เรียบร้อย รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง