เมืองไทยปลอดภัย “Pathumwan model” สน.ปทุมวัน ร่วมภาคีเครือข่าย นำร่องช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ธ.ค. พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ดูแลงานป้องกันปราบปราม พร้อมด้วย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น. ดูแลงานป้องกันปราบปราม สั่งการให้ พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.ธรา แปงเครื่อง รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.ศิริชาติ จันทร์พรมมา ผกก.สน.ปทุมวัน และ พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย อยู่รักษ์ รอง ผกก.ป.สน.ปทุมวัน พร้อมด้วย ชุด MPB SWAT สน.ปทุมวัน เปิดโครงการเมืองไทยปลอดภัย “Pathumwan model” ในการเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เป็นโครงการนำร่อง ตามนโยบาย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร.(ปป.) สู่การปฏิบัติของ สน.ปทุมวัน ที่มุ่งหวังให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และภาคเอกชน ใน “โครงการเมืองไทยปลอดภัย”
ทั้งนี้ สน.ปทุมวัน ได้มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันปราบปราม และชุด MPB SWAT สน.ปทุมวัน ดำเนินการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงรุก และพัฒนามาตรการดำเนินการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ผ่านการฝึกอบรม “หนี ซ่อน สู้ (Run Hide Fight)” ให้กับภาคเอกชน นอกจากนี้ ทางกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ร่วมสนับสนุนการดำเนินการมอบประกาศนียบัตรภาคเอกชน จำนวน 8 แห่ง เป็นเครือข่ายภาคเอกชนที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว อาทิ ศูนย์การค้า MBK, ศูนย์การค้า Cetral World, ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์, โรงแรมโนโวเทล และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวทางของ พล.ต.อ.ธัชชัยฯ มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือของ ข้าราชการตำรวจทุกนาย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน
ในการร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เพื่อให้เมืองไทยปลอดภัยตามเป้าหมายของโครงการดังกล่าว อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความปลอดภัย และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อป้องกันเหตุช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ จึงได้มีโครงการ Pathumwan model ตามโครงการเมืองไทยปลอดภัย ทั้งนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป