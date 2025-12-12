"ผอ.ฉก.พญานาคราช" บุกมุกดาหาร! "พล.ต.ต.มนตรี" ขันน็อตเข้ม สกัดสินค้าเกษตรเถื่อนข้ามโขง สั่งฟันไม่เลี้ยงขบวนการลักลอบ-จนท.แตกแถว รับมือผลผลิตทะลักช่วงปีใหม่

วันที่ 12 ธันวาคม 2568 ที่ จ.มุกดาหาร ศูนย์เฉพาะกิจพญานาคราช ประกาศสงครามสินค้าเกษตรเถื่อนริมโขงพล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผอ.ฉก.พญานาคราช นำทัพลงพื้นที่มุกดาหารด่วน หลังการข่าวพบพิรุธขบวนการกองทัพมดจ่อขนของหนีภาษี สั่งระดมกำลังปิดช่องโหว่ธรรมชาติ พร้อมคาดโทษเจ้าหน้าที่หากพบทุจริต เพื่อปกป้องเกษตรกรไทยก่อนผลผลิตออกสู่ตลาด
โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พลตำรวจตรี มนตรี แป้นเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจสืบสวนปราบปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร (ฉก.พญานาคราช) พร้อมด้วยทีมสืบสวนและฝ่ายกฎหมาย ลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกแบบ "ถึงลูกถึงคน" เพื่อติดตามสถานการณ์และวางมาตรการสกัดกั้นสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
การลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากรายงานทางการข่าวที่ระบุว่า มีความพยายามลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายผ่านพรมแดนธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง ทั้งในรูปแบบ "กองทัพมด" และ "ขบวนการรายใหญ่" โดยเฉพาะสินค้าเฝ้าระวังอย่าง กระเทียมแห้ง, กุ้ง และเนื้อหมู ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลไกราคาและความอยู่รอดของเกษตรกรไทย
พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ได้ประชุมร่วมกับ ผอ.พญานาคราชจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง เพื่อ "ขันน็อต" การทำงานให้กระชับและรัดกุมยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับ การเอกซเรย์พื้นที่เสี่ยง ด้วยการเร่งอัพเดตสถานการณ์และข่าวกรองในพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อให้ทันต่อเล่ห์เหลี่ยมของขบวนการลักลอบค้าของเถื่อน การขจัดอุปสรรคหน้างานด้วยการรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการจับกุม เพื่อปลดล็อกให้เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเฉียบขาด
สำหรับการปราบปรามและป้องกันการทุจริต ได้กำชับนโยบาย Zero Tolerance ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะดำเนินคดีถึงที่สุดไม่มีละเว้น
นอกจากนี้ให้ยกระดับความเข้มข้นช่วงปีใหม่ เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลและมีผลผลิตทางการเกษตรของไทยหลายชนิดกำลังออกสู่ตลาด จึงต้องเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนปราบปราม เพื่อไม่ให้สินค้าเถื่อนเข้ามาตีตลาดทำลายราคาผลผลิตในประเทศ หลังการประชุม คณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำโขงทันที เพื่อแสดงศักยภาพในการป้องปรามและสกัดกั้น
"ภารกิจนี้เป็นไปตามนโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและให้ทุกส่วนเอาจริงเอาจังในการปราบปราม เพราะปากท้องของพี่น้องเกษตรกรขึ้นอยู่กับพวกเรา ผมขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์และทุ่มเท ขอให้ยืนหยัดทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันให้เกษตรกรไทย เราจะกวาดล้างขบวนการเหล่านี้ให้สิ้นซาก" พล.ต.ต.มนตรี กล่าวทิ้งท้าย