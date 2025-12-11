"พ.ต.ท.ธีรวัตร์" โพสต์ถึง "พี่ต่อ" ขอใช้โอกาสกลับไทยพิสูจน์ความบริสุทธิ์คดีส่วยเว็บพนัน แก้ข้อกล่าวหาตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรม

"พ.ต.ท.ธีรวัตร์" เลขานุการกมธ.มั่นคงฯ โพสต์ย้ำถึง “พี่ต่อ” ฐานะอดีตผู้นำองค์กรสีกากี ขอใช้โอกาสกลับไทยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ชี้แจงคดีส่วยเว็บพนัน เพื่อกอบกู้ศรัทธาองค์กร แก้ข้อกล่าวหา “ตำรวจไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม”
วันนี้ (11 ธ.ค.) มีรายงานว่า พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล สารวัตร (สอบสวน) หัวหน้างานคดี สน.สายไหม เลขานุการคณะกรรมาธิการความมั่นคงฯ โพสต์ข้อความผ่านเพจ “Thirawat Panyatammakul” ระบุว่า ถึงพี่ต่อ ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจที่พี่ต่อสูญเสียคุณแม่ด้วยนะครับ
ผมทราบจากข่าวว่าพี่ต่อกลับมาไทยแล้ว ผมอยากให้พี่ใช้โอกาสนี้ ในฐานะที่พี่ต่อเป็นอดีตผู้นำเบอร์ 1 ของตำรวจ ช่วยองค์กรตำรวจของเราแก้ข้อกล่าวหาว่า “พวกเราเป็นตำรวจของประชาชน พวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม” ครับ
เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าข้อครหาที่ว่า ตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรม สืบเนื่องมาจากกรณีที่ ก.ร.ตร. ชี้มูลกล่าวหา พี่ต่อกับตำรวจ 200 นาย รับส่วยเว็บพนันออนไลน์
โดยใน ก.ร.ตร. เรื่องของพี่อยู่ขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่พี่จะใช้ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา พี่ควรนำพยานหลักฐานมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากับ ก.ร.ตร. เพื่อพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าพี่บริสุทธิ์ไม่ได้ผิดตามที่เขากล่าวหา
เรื่องนี้นอกจากอยู่ที่ ก.ร.ตร. แล้วยังเป็นคดีอาญาอยู่ที่ ป.ป.ช.ด้วย เมื่อพี่อยู่ไทยแล้วก็ควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ครับ
ผมเชื่อว่า พี่เป็นแบบอย่างที่ดี พี่รักองค์กรตำรวจ พี่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พี่ธรรมะธัมโม พี่ทราบดีอยู่แล้วว่า กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ เพราะฉะนั้นถูกก็ว่าไปตามถูก ผิดก็ว่าไปตามผิดครับ
และผมเชื่อว่า การที่พี่ต่อเจริญเติบโตในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็ว เพราะพี่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆ
เพราะฉะนั้นถ้าพี่บริสุทธิ์จริง องค์กรตำรวจจะไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมอย่างแน่นอน แต่ถ้าผิดก็…
ผมยังจำได้ดีกับประโยคที่ว่า “มาอยู่กับพี่”
จากหัวใจนายตำรวจผู้ถูกธำรงวินัย 9 เดือนครับ
#พวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม
#มาล้างบ้านกันครับ
#บูเกะคละ97