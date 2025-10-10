กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ ลงพื้นที่ชายแดนกาญจนบุรี ศึกษาแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ–ความมั่นคงไทย–เมียนมา

กาญจนบุรี – คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทยฯ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ด่านพรมแดนบ้านพุน้ำร้อน ศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงชายแดนไทย–เมียนมา ร่วมรับฟังปัญหา–แนวทางพัฒนา จากภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่
วันนี้( 10 ต.ค.) คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายสุธรรม แสงประทุม รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สอง, นายชูกัน กุลวงษา รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สาม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติ นำโดย นายปกรณ์ อารีกุล อนุกรรมาธิการ และคณะ ที่ห้องประชุมอาคารสำนักงานด่านพรมแดนบ้านพุน้ำร้อน ด่านศุลกากรสังขละบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ในการนี้ยังมี นายสหพันธ์ รุ่งโรจนพณิชย์ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เข้าร่วมศึกษาดูงาน โดยมี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามในที่ประชุม
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย–เมียนมา บริเวณด่านพรมแดนบ้านพุน้ำร้อน เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ การค้าชายแดน ปัญหาด้านความมั่นคงที่ส่งผลต่อประเทศและประชาชน รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน