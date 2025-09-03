แรงงานเถื่อนทะลักชายแดนกาญจน์ 2 วันรวด จับได้ 62 คน ยึดกระบะ-ตู้โดยสาร ผู้นำพาไม่รอด

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้มชายแดนกาญจนบุรี 2 วันติด จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมารวม 62 คน ยึดรถกระบะ 2 คัน รถตู้โดยสาร 1 คัน พร้อมผู้ต้องหานำพา 2 ราย ขณะลักลอบเข้าสู่พื้นที่ชั้นในโดยผิดกฎหมาย
วันนี้ (3 ก.ย. 2568) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ตม. และ ตชด. ได้รับแจ้งข่าวขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว จึงสั่งการวางกำลังสกัดกั้นในพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ และ อ.สังขละบุรี
เวลา 05.30 น. เจ้าหน้าที่จับกุมรถกระบะ 2 คันที่วิ่งมาจากชายแดนสังขละบุรี เข้าพื้นที่ทองผาภูมิ พบแรงงานเมียนมา 16 คน ไม่มีเอกสาร พร้อมผู้ต้องหานำพา 2 ราย คือ นายซอ โม มิ อายุ 40 ปี และ นายวิน ทุน อ่อง อายุ 26 ปี ซึ่งทั้งคู่ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ขับรถลักลอบขนแรงงานเข้าพื้นที่ชั้นใน โดยแรงงานยอมรับจ่ายค่าหัว 15,000-20,000 บาทต่อคน
ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 2 ก.ย. ฝ่ายความมั่นคงอำเภอสังขละบุรีจับแรงงานต่างด้าว 43 คน (ชาย 21 หญิง 17 เด็ก 5) ซุกมากับรถตู้โดยสารโตโยต้า สีขาว ทะเบียน กทม. บริเวณทางเข้าบ่อขยะหมู่ 4 ต.ปรังเผล โดยคนขับหลบหนีทันทีที่รถเสีย ขณะเดียวกันช่วงเย็นวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบแรงงานเถื่อนอีก 3 คน ลักลอบเดินป่าหวังหลบด่านตรวจ
รวม 2 วันล่าสุด เจ้าหน้าที่สามารถจับแรงงานต่างด้าวได้ทั้งหมด 62 คน ยึดรถกระบะ 2 คัน รถตู้โดยสาร 1 คัน พร้อมผู้ต้องหานำพา 2 ราย ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย