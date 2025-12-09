"บังคับคดี" แจ้งบุคคลล้มละลาย มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือประสบอุทกภัย ช่วงฤดูฝน

MGR Online - อธิบดีกรมบังคับคดี เผยบุคคลล้มละลาย มีสิทธิได้รับเงินโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 อัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท
วันนี้ (9 ธ.ค.) นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 เห็นชอบโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 กรณีผู้ประสบอุทกภัย ที่อยู่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วมดินถล่ม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และกรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน 7 วัน ในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท โดยจ่ายผ่านธนาคารออมสินให้แก่ผู้ประสบภัยที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
กรมบังคับคดี ขอเรียนว่า เงินช่วยเหลือดังกล่าว ถือเป็นเงินค่าใช้จ่ายเลี้ยงชีพ ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งหากผู้ได้รับเงินช่วยเหลือและเป็นบุคคลล้มละลาย หากประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือฯ หรือกรณีที่มีบัญชีเงินฝากแล้วแต่ถูกอายัดไว้โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำให้ไม่สามารถใช้เงินดังกล่าวได้ ให้แจ้งประสงค์ที่จะขอเปิดบัญชี หรือใช้บัญชีเงินฝากนั้นเพื่อขอรับการช่วยเหลือต่อพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี หรือ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ
หากต้องการสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ