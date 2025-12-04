ตม.เมืองนครปฐม รวบบัญชีม้า หลังการข่าวทราบหนีกบดาน นครปฐม อ้างถูกโกงจากเว็บเทรดหุ้นชื่อ 'บีซ่า'

ตม.นครปฐม เปิดฉากดุ! รวบ "บัญชีม้า" ประเดิมรับเก้าอี้ ผกก.นักสืบป้ายแดง "จิรพงศ์" โชว์เก๋าแกะรอยข้ามจังหวัด สนองนโยบาย "บิ๊กทรงโปรด" ย้ำ ตม.ยุคใหม่ต้อง "สวมหมวกสองใบ"
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกระดับมาตรการความมั่นคง ขานรับนโยบายเปิดประเทศ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. กำชับมาตรการเชิงรุก 'X-Ray พื้นที่ท่องเที่ยว' มุ่งเน้นการคัดกรองบุคคลและปราบปรามอาชญากรรมต่อชาวต่างชาติอย่างเด็ดขาด เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ 'Thailand Safe Zone' และสร้างรากฐานความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งให้กับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดย พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. ขานรับนโยบายสั่งการให้ พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3, พ.ต.อ.เดโช โสสุวรรณากุล รอง ผบก.ตม.3 และ พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ผบก.ตม.3 กำชับให้ทุกหน่วยในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 กวนขันพื้นที่รับผิดชอบ ทำงานอาชญากรรมเชิงรุก
ปฏิบัติการประเดิมตำแหน่งครั้งนี้ เริ่มต้นทันทีเมื่อ ตม.จว.นครปฐม ได้รับการประสานงานด่วนจาก สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ถึงการหลบหนีของ นาย จอ (นามสมมติ) ผู้ต้องหาคนไทยที่เป็นจิ๊กซอว์สำคัญในขบวนการหลอกลวงเทรดหุ้นคนต่างชาติ โดยทำหน้าที่รับจ้างเปิดบัญชีม้า งานนี้ พ.ต.อ.จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย ผกก.ตม.จว.นครปฐม นายตำรวจไฟแรงที่เพิ่งย้ายมาจากกองกำกับการสืบสวน บก.ตม.3 หมาดๆ ได้งัดวิชา "นักสืบ" ออกมาใช้ทันที โดยสั่งการชุดสืบสวน ตม.จว.นครปฐม ปูพรมหาข่าวเชิงลึก จนทราบพิกัดว่าคนร้ายหนีมากบดานเงียบเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ใน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
จึงสั่งการชุดสืบสวนได้วางกำลังซุ่มโป่งเฝ้ารอจังหวะ จนกระทั่งพบเป้าหมายปรากฏตัว และแสดงตัวเข้าจับกุมได้คาหนังคาเขาตามหมายจับศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในข้อหาร้ายแรงทั้ง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ถือเป็นการปิดจ๊อบแรกรับตำแหน่งใหม่ได้อย่างสวยงาม
ภายหลังการจับกุมชุดสืบสวนได้ใช้เทคนิคการซักถาม จนกระทั่ง นาย จอ ยอมเปิดปากเล่าถึงที่มาของบัญชีม้า โดยอ้างว่าตนตกเป็นเหยื่อของ 'กลโกงซ้อนกลโกง' จากเว็บเทรดหุ้นชื่อ 'บีซ่า' (Biza) ที่พบผ่าน Facebook โดย นาย จอ อ้างว่าเริ่มต้นจากการลงทุนเพียง 200 บาท และได้รับโปรโมชั่นเพิ่มเป็น 1,000 บาท เมื่อเล่นได้กำไรตามหน้าเว็บไซต์สูงถึง 50,000 บาท จึงทำเรื่องถอนเงิน แต่กลับถูกแอดมินบ่ายเบี่ยงว่าเลขบัญชีผิดพลาด ต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า จนนำไปสู่เหตุการณ์ที่มี 'เจ้าหน้าที่ 2 ราย ขับรถเก๋งสีบรอนซ์เงิน' บุกมาถึงหน้าบ้าน เพื่อทำการสแกนใบหน้าถึง 6-7 ครั้ง โดยอ้างว่าเงินจะเข้าบัญชีในภายหลัง แต่สุดท้ายกลับติดต่อไม่ได้และไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียว
อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ต้องหาจะอ้างว่าเป็นผู้เสียหาย แต่จากเส้นทางการเงินพบยอดเงินโอนเข้าบัญชีนาย จอ ราว 70,000 บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคดีหลอกลงทุนเทรดหุ้นที่มีผู้เสียหายรวมกว่า 700,000 บาท และมีผู้ต้องหาในขบวนการถึง 8 คน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การทั้งหมด โดยเตรียมขยายผลส่งไม้ต่อให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เจ้าของคดี เพื่อกระชากหน้ากากขบวนการนี้ต่อไป
ด้าน พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 แม่ทัพใหญ่ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานที่รวดเร็วและเฉียบขาด พร้อมเปิดเผยมุมมองที่น่าสนใจว่า การจับกุมครั้งนี้คือเครื่องพิสูจน์ศักยภาพของตำรวจ ตม. ยุคใหม่ ที่ต้องถือ "หมวกสองใบ" ใบแรกคือเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ให้บริการ แต่อีกใบคือ "ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์" ตาม ป.วิ อาญา ที่ต้องมีความเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อสังคม ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม เบื้องต้น ฝ่ายสืบสวน ตม.จว.นครปฐม ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ปิดฉากบัญชีม้า สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่นครปฐมได้อุ่นใจ