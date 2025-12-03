ชื่นชม นปพ.นครปฐมประสบเหตุ รถพ่วงเสียหลัก พุ่งชนรถชาวบ้าน รุดช่วยปฐมพยาบาล

นปพ.นครปฐม ใช้ทักษะปฐมพยาบาล เผชิญเหตุบรรทุกพ่วงข้ามเกาะ กวาดรถกระบะชาวบ้าน 3 คัน ตาย 2 เจ็บ 2
วันที่ 2 พ.ย. ขณะที่ พ.ต.ท.จตุพล บัวโพธิ์ สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม พร้อมด้วย ร.ต.ท.เสรีวัฒน์ สุนทรศารทูล รอง สวป.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม นำกำลังออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ในฐานะเวรหน่วยปฏิบัติการพิเศษ พบอุบัติเหตุ รถบรรทุกพ่วงข้ามเกาะกลางถนนชนรถชาวบ้าน ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย บริเวณถนนเพชรเกษม ขาออกมุ่งหน้าราชบุรี ช่วง กม.ที่ 58-59 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จึงพากันเข้าเข้าช่วยคลี่คลายสถานการณ์ เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนปฐมพยาบาลและลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ได้อย่างรวดเร็ว
โดยเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นในขณะที่ นายโชคนิวัฒน์ โสมวงศ์ อายุ 59 ปี ขับรถบรรทุกพ่วง ทะเบียน 68-9070 กรุงเทพมหานคร มาตามถนนเพชรเกษม ในทิศทางฝั่งตรงข้าม กำลังมุ่งหน้าเข้า กทม.จู่ๆ รถคันดังกล่าว ก็เสียหลักข้ามเกาะกลาง มาชน รถกระบะ ของผู้ใช้ยวดยานที่สวนทางกันมา อีก 3 คัน จนเสียงดังสนั่นหวั่นไหว ประกอบด้วย 1.รถกระบะ อีซูซุ ดีแม็กซ์ ทะเบียน กต 704 นครปฐม 2.รถกระบะ อีซูซุ ดีแม็กซ์ ทะเบียน 2 ฒค 5533 กรุงเทพมหานคร และ 3.รถกระบะ อีซูซุ ดีแม็กซ์ ทะเบียน กง 1491 สมุทรสงคราม เบื้องต้น รถต้นเหตุ และรถผู้ประสบภัย ทั้ง 4 คันกีดขวางถนน สร้างความโกลาหลเป็นอย่างมาก
จากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้เสียชีวิต 2 ราย คือ นายโชคนิวัฒน์ โชเฟอร์รถพ่วง และยังมี ผู้ขับขี่ รถกระบะ อีซูซุ ดีแม็กซ์ ทะเบียน กต 704 นครปฐม เสียชีวิตด้วย อีก 1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ ร.ต.อ.นิคม (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 59 ปี อดีตตำรวจ สภ.เมืองนครปฐม นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ สาหัส อีก 2 ราย ถูกนำตัวส่ง รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ คือ นางศิริวรรณ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี เป็นผู้โดยสารที่นั่งรถมาคันเดียวกันกับ ร.ต.อ.นิคม และ นายนพดล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี ผู้ขับขี่ รถกระบะ อีซูซุ ดีแม็กซ์ ทะเบียน 2 ฒค 5533 กรุงเทพมหานคร โดยคนเจ็บ ทั้ง 2 ราย ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ซี่ง พ.ต.ต.หญิง พิชญพิมพ์ สุทธิวงศ์ สารวัตรสอบสวน สภ.นครปฐม จะเดินทางไปสอบปากคำหลังอาการคนเจ็บทุเลาต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเจ้าหน้าที่ นปพ.นครปฐม กำลังออกตรวจตราในพื้นที่ และประสบเหตุเป็นผู้เผชิญสถานการณ์ทีมแรกนั้น ทุกนายต่างเข้าทำการช่วยเหลือตามสัญชาตญาณ ด้วยการแบ่งหน้าที่กันเข้าควบคุมสถานการณ์ อาทิ การแบ่งทีมให้สัญญาณการจราจร การรายงานเหตุต่อพนักงานสอบสวน ติดต่อรถพยาบาลและหน่วยกู้ภัย นอกจากนี้ยังช่วยปฐมพยาบาล ลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุ อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ ด.ต.อนุวัฒน์ แก้วแถมทอง ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครปฐม ซึ่งเคยผ่านประสบการณ์การฝึก และทำงานร่วมกับตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นครูฝึก นปพ.นครปฐม ยังได้ใช้สายรัดห้ามเลือด หรือ TQ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประจำกาย กับทักษะที่เคยฝึกฝน ออกมาใช้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในครั้งนี้อีกด้วย