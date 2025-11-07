เผยนาทีกระบะตีนผี เหมือนซิ่งแข่งกลางพิษณุโลก ชนวินาศทั้ง พนง.ปั๊ม-คนงานก่อสร้างทางหลวง ดับ 3 ศพ สาหัส 7

พิษณุโลก – เผยนาทีโชเฟอร์ตีนผี..ทั้งที่พาลูกเมีย-ผู้สูงอายุนั่งมาด้วย ควบกระบะอย่างเร็วเหมือนแข่งกับกระบะอีกคัน เฉี่ยวชน จยย.พนักงานปั๊มที่กำลังเลิกงาน ก่อนเสียหลักพุ่งชนคนงานก่อสร้างถนนหลวง ขณะที่กระบะท้านรกอีกคันชนด้วย จนมีผู้เสียชีวิตรวม 3 ศพ เจ็บ 7 ราย
ร.ต.อ.สิรวิชญ์ ปันกาวี รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย บนถนนมิตรภาพ บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจาก (โคกช้าง) ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก เมื่อ 20.30 น.เศษที่ผ่านมา(6 พ.ย.) จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถานเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแมกซ์ หมายเลขทะเบียนพิษณุโลก สภาพพังเสียหายรอบคัน ภายในรถพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย และเสียชีวิต 1 รายเป็นหญิงสูงอายุ จึงนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ใหญ่ 3 ราย และเด็ก 1 ราย ส่งโรงพยาบาล ก่อนเสียชีวิตเพิ่ม 1 รายเป็นหญิงสูงอายุ
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 1 กส 6897 พิษณุโลก ล้มคว่ำอยู่บนถนน ผู้บาดเจ็บสาหัส เป็นชาย 1 ราย เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ห่างออกไปเล็กน้อยพบรถกระบะ ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียนพิษณุโลก ซึ่งเป็นรถของคนงานทำถนนที่จอดอยู่ข้างทางมีร่องรอยการถูกเชี่ยวชนท้าย ใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชาย (คนงานทำถนน) และมีคนงานทำถนนได้รับบาดเจ็บอีก 4 ราย เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
และห่างออกไปอีกประมาณ 100 เมตร พบรถกระบะ ยี่ห้ออีซูซุ ดีแมคสีบรอนซ์เทา ทะเบียนกทม.มีร่องรอยการถูกเฉี่ยวชน ส่วนคนขับเป็นชาย 1 รายหลบหนี ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามรวบตัวได้ในเวลาต่อมาและนำตัวไปสอบปากคำที่ สภ.เมืองพิษณุโลก เบื้องต้นให้การว่าแข่งกันมากับรถกระบะอีกคัน ก่อนเฉี่ยวชนกัน จนมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ
ล่าสุดเหตุสลดหมู่ดังกล่าว ทำให้ผู้เสียชีวิต 3 รายคือ (1) น.ส สุรีรัตน์ พ่วงโถ อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30/74 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก โดยสารมากับรถกระบะ เสียชีวิตที่ รพ.กรุงเทพพิษณุโลก (2) นาย คารม ทองขาว อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 ม.10 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร คนงานก่อสร้างถนนหลวง เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ (3) นาง กำไล พ่วงโถ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30/74 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก โดยสารมากับรถกระบะ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
และมีผู้รับบาดบาดเจ็บ 7 ราย ประกอบด้วย (1) นาย นพรัตน์ ทองทับ อายุ 23 ปี นำส่ง รพ.กรุงเทพฯ พิษณุโลก (2) น.ส นภารัตน์ แก้วทุม อายุ 22 ปี นำส่ง รพ.กรุงเทพฯ พิษณุโลก (3) น.ส เรณู ปานะ อายุ 41 ปี นำส่ง รพ.พุทธชินราช (4) นาย วีระพล ซังโห้ อายุ 33 ปี นำส่ง รพ.พุทธชินราช (5) นาย คมสัน วงค์วิไล อายุ 28 ปี นำส่ง รพ.พุทธชินราช (6) นาย กิตติพงษ์ จิตรสุวรรณ อายุ 26 ปี นำส่ง รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล และ (7) นาย ประเสริฐ ยาสา อายุ 47 ปี นำส่ง รพ.พุทธชินราช
รถยนต์เสียหาย 3 คัน คือ (1) ISUZU D – MAX สีเทา ทะเบียนกรุงเทพฯ ด้านหน้าพังเสียหาย (2) รถยนต์กระบะ ISUZU D – MAX สีบรอนซ์เทา ทะเบียนพิษณุโลก เสียหายรอบคัน (3) รถยนต์กระบะ NISSAN NAVARA สี ดำ ทะเบียนพิษณุโลก เสียหายด้านท้าย และรถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 125 I สี เขียว ดำ ทะเบียนพิษณุโลก อีก 1 คัน
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบวินาทีเกิดอุบัติเหตุ พบว่า รถกระบะยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแมกซ์ หมายเลขทะเบียนพิษณุโลก มีผู้โดยสาร 5 ราย (คนขับ/ภรรยา/ลูก/หญิงสูงอายุ 2 ราย)ขับมาด้วยความเร็วกับ รถกระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนซ์เทา ทะเบียน กทม. ที่มีคนขับรถมาคนเดียว(หลบหนีและถูกจับได้ทันควัน)
กระทั่งรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแมกซ์ หมายเลขทะเบียนพิษณุโลก ได้เฉี่ยวชนกับ รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ที่พนักงานปั๊มเพิ่งเลิกงานกำลังขับออกจากปั๊ม ก่อนจะพุ่งชนกับรถกระบะ ยี่ห้อนิสสัน ซึ่งเป็นรถของคนงานทำถนน และชนคนงาน 5 ราย ที่กำลังทำถนน (เสียชีวิต 1 ราย เจ็บ 4 ราย)