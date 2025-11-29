หมัดสั่งตาย !กองปราบรวบขี้คุก ชกเพื่อนซี้ต่างวัยตายอนาถ

ตำรวจกองปราบรวบหนุ่มเลือดร้อน ฉุนเพื่อนสนิทต่างวัย ชกหมัดเดียวตาย พบพ้นโทษคดีฆ่าคนไม่ถึงปี
วันนี้ (29 พ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์
บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ท.กรพงศ์ วงษาลังการ สว.กก.2 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายณัฐกรณ์ อายุ 28 ปี ข้อหา “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย” ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการที่ 361/2565 ลงวันที่ 24 มิ.ย.65 ได้บริเวณหน้าตลาดแห่งหนึ่ง ถ.เทศบาลสาย 5 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
สืบเนื่องจาก นายณัฐกรณ์ ผู้ต้องหา เพิ่งพ้นโทษคดีฆ่าผู้อื่นมาไม่ถึงหนึ่งปี ได้พบกับนายใหม่ เพื่อนต่างวัยที่รู้จักกันมานานกว่า 10 ปี จึงชวนกันนั่งดื่มเบียร์ บริเวณชุมชนบางปิ้ง อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ ระหว่างนั้น นายณัฐกรณ์ ได้กอดคอ นายใหม่ แล้วพูดว่า “ผมดีใจนะ ที่ได้เจอพี่” แต่ประโยคที่คิดว่าจะทำให้บรรยากาศอบอุ่น กลับกลายเป็นชนวนเหตุ ทำให้ นายใหม่ ไม่พอใจผลักอก นายณัฐกรณ์ ทำให้ นายณัฐกรณ์ โมโหชกสวนไปหนึ่งหมัดทำให้นายใหม่ ล้มหัวฟาดกับขอบสะพานอย่างแรงจนบาดเจ็บสาหัส ต้องรักษาตัวนานกว่า 1 เดือน ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังเกิดเหตุได้หลบหนีไปกบดานในพื้นที่ จ.จันทบุรี กระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป