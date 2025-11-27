เปิดเหตุผลศาลอาญาให้ประกัน "เปรมชัย"เพราะอายุมาก ป่วยโรคประจำตัว ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

ศาลอาญาให้ประกัน "เปรมชัย กรรณสูต"ผู้บริหารบริษัทก่อสร้างขื่อดัง เพราะอายุมาก ป่วย ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ประกอบกับถูกคุมขังมาระยะหนึ่งแล้ว และหลักทรัพย์สูงน่าเชื่อถือ สั่งติดกำไลอิเล็กทรอนิกส์-ห้ามออกนอกประเทศ
จากกรณีศาลอาญา มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยคดีเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร สตง.ถล่มข่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหว คือนายเปรมชัย กรรณสูต ผู้บริหารบริษัทอิตัลไทยกับพวกอีกราย เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568 นั้น สืบเนื่องจากภายหลังทนายความยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวระหว่างสู้คดี
ศาลอาญาได้ดำเนินการไต่สวนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นพิจารณาของนายเปรมชัยจำเลยที่ 17 แล้ว มีคำสั่งว่าพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าโจทก์ฟ้องว่าคดีนี้มีการกระทำความผิดรวม 67 กรรม นายเปรมขัยจำเลยที่ 17 ถูกฟ้องว่าร่วมกันกระทำความผิดตามฟ้องข้อ 2.2. เพียงกรรมเดียว จำเลยที่ 17 ประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่ 16 มีครอบครัวและมีภูมิลำเนาที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน ปรากฏว่าจำเลยที่ 17 ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี อีกทั้งยังให้การปฏิเสธ และถูกคุมขังมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
และได้ความตามทางไต่สวนว่า นายเปรมชัยจำเลยที่ 17 เข้ามอบตัวและให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและมาพบพนักงานสอบสวนตามนัด พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานส่งสำนวนให้พนักงานอัยการโจทก์ ทั้งได้นัดตรวจพยานหลักฐานมาบ้างแล้ว ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 17 จะไปข่มขู่หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ปัจจุบันนายเปรมชัย จำเลยที่ 17 อายุ 71 ปี เจ็บป่วยมีโรค ประจำตัวหลายโรคไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตัวเองได้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์
ประกอบกับจากการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวของนายเปรมชัย จำเลยที่ 17 ผลการคำนวณความเสี่ยงที่จะหลบหนี หรือก่ออันตรายประการอื่น อยู่ในระดับปานกลาง หลักประกันที่เสนอมีราคาสูงน่าเชื่อถือ และจำเลยที่ 17 ถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดังนั้นแม้ศาลนี้และศาลอุทธรณ์จะเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว จำเลยที่ 17 แต่เมื่อพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ จึงมีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายเปรมขัย จำเลยที่ 17 ในระหว่างพิจารณา ตีราคาประกัน 1,500,000 บาท และให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กับห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล