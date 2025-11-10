ศาลตรวจหลักฐานตึกสตง.ถล่ม ส่อยืดเยื้อ โจทก์-จำเลยยังหาข้อตกลงไม่ได้

ศาลตรวจหลักฐานตึกสตง.ถล่ม ส่อยืดเยื้อ หลังโจทก์กับจำเลยยังหาข้อตกลงไม่ได้ ด้านอัยการนำทีมเบิกเอกสารกว่า 50 ลัง ขณะที่เปรมชัยนั่งรถเข็นมาแถลงศาล
วันนี้ (10 พ.ย.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดตรวจหลักฐานคดีหมายเลขดำที่อ 2201/2568 อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 ฟ้องนายเปรมชัย กรรณสูต กับพวก 23 รายจำเลยในความผิดฐาน เป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม ทำการก่อสร้าง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระทำการนั้นๆ โดยประการที่น่าจะเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญาจากกรณีที่ ตึก สตง.ถล่ม
สำหรับจำเลยในคดีดังกล่าว ประกอบด้วย บริษัท ฟอรัม อาร์คิเทค จำกัด จำเลยที่ 1, นายสุชาติ ชุติปภากร จำเลยที่ 2, นายพิมล เจริญยิ่ง จำเลยที่ 3, บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายธีระ วรรธนะทรัพย์ และนายเซ็น เยา ฮุย (CHEN YAO HUI) จำเลยที่ 4, นายธีระ วรรธนะทรัพย์ จำเลยที่ 5, นายสุพล อัครอารีสุข จำเลยที่ 6, นายชัยณรงค์ เสียงไพรพันธ์ จำเลยที่ 7, นายอภิชาติ รักษา จำเลยที่ 8, บริษัท พี เอ็น ซิงค์โครไนซ์ จำกัด โดยนายปฏิวัติ ศิริไทย จำเลยที่ 9, นายปฏิวัติ ศิริไทย จำเลยที่ 10, บริษัท เคพี คอนซัลแทนส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยนายกฤตภัฏ ปล่องกระโทก จำเลยที่ 11, นายกฤตภัฏ ปล่องกระโทก จำเลยที่ 12, บริษัท ว.และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด โดยนายพลเดช เทิดพิทักษ์วานิช และนางประณีต แสงอลังการ (ขณะเกิดเหตุ) จำเลยที่ 13, นายพลเดช เทิดพิทักษ์วานิช จำเลยที่ 14, นายสมชาย เย็นทรัพย์ จำเลยที่ 15, บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายเปรมชัย กรรณสูตร และนางนิจพร จรณะจิตต์ (ขณะเกิดเหตุ) จำเลยที่ 16, นายเปรมชัย กรรณสูตร จำเลยที่ 17, บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายชวนหลิง จาง จำเลยที่ 18, นายชวนหลิง จาง จำเลยที่ 19, นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา จำเลยที่ 20, นายอนุวัฒน คันษร จำเลยที่ 21, นายธิปัตย์ รัตนวงษา จำเลยที่ 22 และนายวิศาล จุลพัลลภ จำเลยที่ 23
โดยการตรวจหลักฐานคดีนี้เลื่อนมาจากวันที่ 19 กันยายน 2568 เนื่องจากเอกสารไม่พร้อม
เมื่อเวลา 09.13 น.ด้านฝ่ายโจทก์น.ส.สุภาภรณ์ นิปวนิชย์ หรืออัยการดาว อัยการสำนักงานคดีอาญา 8 กับพนักงานสอบสวนจะนำสำนวนหลักฐานขึ้นไปศาล โดยมีเจ้าหน้าที่ของหลักฐานขึ้นไปจำนวนกว่า 50 ลัง ขึ้นเสนอต่อศาล ส่วนฝั่งจำเลยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้เบิกตัวทั้งหมดจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ซึ่งนายเปรมชัยหนึ่งในจำเลยของคดีนี้ได้นั่งรถเข็นเข้ามายังห้องพิจารณาโดยเจ้าตัวมีสีหน้าเรียบเฉยและไม่พูดคุยกับผู้ต้องหารายอื่น ทางอัยการอ้างเอกสารเพิ่ม 3 ชุดเป็นรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมด รายงานการตรวจดีเอ็นเอ รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง บัญชีพยานเพิ่มเติม และคำให้การของญาติผู้ตาย
การตรวจหลักฐานในวันนี้พนักงานอัยการโจทก์ และทนายจำเลยกว่า 10 ราย ได้คุยสรุปประเด็นเกี่ยวกับการนำพยานของแต่ละฝ่ายขึ้นมานำเสนอต่อศาล โดยทางฝ่ายทนายจำเลยยังไม่สามารถตกลงประเด็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ประสบเหตุตึกถล่มได้ ที่ทางญาติผู้เสียชีวิตแจ้งมาฝ่ายอัยการจึงให้ทนายจำเลยอ่านเอกสารยืนยันสำนวนการตาย ซึ่งคาดว่าในวันนี้จะต้องมีการตรวจพยานหลักฐานกันต่อในช่วงบ่าย และวันนี้การตรวจพยานหลักฐานจะยังไม่เสร็จสิ้น โดยศาลมีกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568
โดยหลังจากตรวจหลักฐานในช่วงเช้าเสร็จก่อนจะพักกลางวัน ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับ น.ส.สุภาภรณ์ ว่าหนักใจหรือไม่ที่มารับผิดชอบคดีสำคัญ น.ส.สุภาภรณ์เล่าว่า ก็ต้องทำอย่างเต็มที่ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย