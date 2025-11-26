ปล่อยตัว "เปรมชัย" พ้นคุก ศาลอาญาให้ประกันคดีตึก สตง.ถล่ม

ศาลอาญาให้ประกัน"เปรมชัย"กับจำเลยอีกราย คดีตึก สตง.ถล่มหลังเหตุแผ่นดินไหว เผยได้รับการปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้ว
วันนี้ (26 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ศาลอาญามีคำสั่งในคำร้องขอปล่อยชั่วคราวที่นายนายเปรมชัย กรรณสูตร ผู้บริหารบริษัทอิตาเลี่ยนไทย จำเลยที่ 17 นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา จำเลยที่ 20 ยื่นคำร้องต่อศาลอาญา ในคดีตึก สตง.ถล่มช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหว ส่งผลให้มีคนงานที่กำลังเข้าทำงานเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
โดยมีรายงานว่าวันนี้ ศาลอาญาพิจารณาคำร้องเเละมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวนายเปรมชัยและนายเกรียงศักดิ์ จำเลยทั้งสองในวันนี้เเล้ว
ขณะนี้เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯได้ทำการปล่อยตัวแล้ว
โดยนายเกรียงศักดิ์ได้ปล่อยตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯส่วนนายเปรมชัย ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ได้รับการปล่อยตัว เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา