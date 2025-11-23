ทหารจับตาเฝ้าชายแดนไทย-เมียนมา เพิ่มมาตรการลาดตระเวนเข้ม ตั้งอาวุธสนับสนุนทันเหตุการณ์

ฉก.ราชมนู กกล.นเรศวร ยกระดับเฝ้าระวังชายแดนไทย-เมียนมา เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังลาดตระเวนถี่ขึ้น พร้อม นำอาวุธยิงสนับสนุนติดตั้ง พื้นที่ยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อมตอบโต้หากสถานการณ์ขยายวง
เมื่อวันที่ 23 พ.ย.68 หน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ฉก.ราชมนู) ได้รายงาน สถานการณ์เพิ่มมาตรการการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนไทย-เมียนมา เนื่องด้วยสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ด้านตรงข้ามพื้นที่รับผิดชอบยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการลักลอบเข้าเมือง และภัยคุกคามต่อความมั่นคง หน่วยจึงได้เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังแนวชายแดน
เพื่อเป็นรองรับสถานการณ์ดังกล่าวทางหน่วย ฉก.ราชมนู ได้ดำเนินการจัดกำลังเพิ่มเติมและเสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติ ประกอบด้วย การเพิ่มวงรอบการลาดตระเวนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน และการจัดตั้งจุดเฝ้าตรวจชั่วคราวบริเวณช่องทางธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งนำอาวุธยิงสนับสนุนเข้าที่ตั้งยิงเพิ่มเติมในพื้นที่ยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้หากสถานการณ์ขยายวงออกไป
โดยได้รับการสนับสนุนกำลังจาก กกล.นเรศวร ประกอบด้วย 1.หน่วยอากาศยานไร้คนขับ สำหรับการตรวจการณ์ทางอากาศในระยะไกล 2.ชุดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ เพื่อป้องกันการแทรกซึมด้านข่าวกรอง และ 3.ชุดลาดตระเวนระยะไกล (ชป.ลว.ไกล) เพื่อเสริมศักยภาพด้านการรวบรวมข่าวสารเชิงลึกและการแจ้งเตือนล่วงหน้า
ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาปรับกำลังหมุนเวียน รวมถึงการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ กระสุน และระบบตรวจการณ์เพิ่มเติม หากสถานการณ์มีแนวโน้มยืดเยื้อหรือทวีความรุนแรง พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคง รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการเพิ่มการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในหมู่บ้านที่ติดแนวชายแดน
การเพิ่มมาตรการดังกล่าว เป็นการยกระดับการเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์การการสู้รบในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามเมื่อมีความรุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้อย่างทันท่วงทีต่อไป