ปอศ.ทลาย 30 แอปฯเงินกู้ดอกโหดจีนเทา พบเงินหมุนเวียน 3 พันล้าน

ตำรวจ ปอศ.ทลาย 30 แอปฯเงินกู้ผิดกฎหมายเครือข่ายก๊วนจีนเทา ดอกเบี้ยโหดร้อยละ 3,000 ต่อปี หากลูกหนี้รายใดไม่จ่ายถูกข่มขู่คุกคาม-ประจานให้อับอาพ พบเงินหมุนเวียน 3 พันล้านบาท
วันนี้ (22 พ.ย.) พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ภาคิน สุขพรหม, พ.ต.ท.หญิง สินีนาฏ เชิดชูตระกูลทอง รอง ผกก.5 บก.ปอศ.พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ มอญรัต สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นางบุญชู (สงวนนามสกุล)อายุ 60 ปี และพวกรวม 10 คน ตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ.1537/2568 ลงวันที่ 13 พ.ย. 68 ข้อหา“ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต,ร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด, ร่วมกันทวงหนี้โดยใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่นและร่วมกันทวงถามหนี้โดยแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้” พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ 10 เครื่อง ,สมุดบัญชีธนาคาร 3 เล่ม, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 3 เครื่อง และบัตร ATM อีกจำนวนหนึ่ง ได้ในพื้นที่เขตสายไหม กรุงเทพฯ และ อ.เมือง จ.อุดรธานี
สืบเนื่องจากก่อนหน้ามีผู้เสียหายมาร้องทุกข์ที่ บก.ปอศ.หลังไปกู้เงินจากแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบชื่อ vita shelf , ทรัพย์พลัส และสินเชื่อมือโปร รวมถึงแอปอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 30 แอปฯ ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวเรียกดอกเบี้ยกว่าร้อยละ 3,000 ต่อปี นอกจากนั้นยังมีพฤติการณ์ข่มขู่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกหนี้ เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย และมีการข่มขู่คุกคามลูกหนี้ให้ได้รับความเดือดร้อน
จากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายเงินกู้ดังกล่าวเป็นเครือข่ายเงินกู้นอกระบบ มีลักษณะที่คล้ายกัน เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิชันแล้ว จะพบภายในมีแอปพลิเคชันย่อยแอบแฝงอยู่กว่า 30 แอปพลิเคชัน ลูกหนี้สามารถเลือกกู้เงินได้ มีค่าบริการร้อยละ 40 ของยอดเงินกู้ ต่อ 7 วัน หรือคิดดอกเบี้ยกว่า ร้อยละ 3,000 ต่อปี เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา ก็จะโทรศัพท์ หรือส่งข้อความมาทวงถาม ลักษณะข่มขู่คุกคามว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี้พบว่า ผู้อยู่เบื้องหลังคือนายทุนชาวจีน ที่เป็นผู้รับผลประโยชน์และเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยในส่วนของแอปพลิเคชัน “vita shelf” “ทรัพย์พลัส” “สินเชื่อมือโปร” ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลแต่อย่างใด โดยมีการใช้บัญชีธนาคารกว่า 10 บัญชี เพื่อกระทำความผิด มียอดเงินหมุนเวียนรวมทั้ง 3 แอปพลิเคชัน รวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 ล้านบาท ส่วนผลกำไรจากการปล่อยเงินกู้ จะมีการโอนต่อไปยังผู้รับผลประโยชน์เป็นชาวจีนและหมุนเวียนใช้จ่ายเป็นการซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซี, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, และบริการต่าง ๆ เพื่อให้ยากต่อการถูกตรวจสอบอีกด้วย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าจับกุมมาสอบสวน โดยผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฎิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป