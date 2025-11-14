ปอศ. บุกทลายบริษัทเงินกู้เถื่อน รับจำนำ iCloud เรียกเก็บดอกโหด

ตำรวจ ปอศ. บุกทลายบริษัทเงินกู้ผิดกฎหมาย รับจำนำ iCloud เรียกเก็บดอกโหด หากลูกหนี้รายไหนชำระล่าช้าเกิน 5 วัน เครื่องจะถูกล็อกทันที พบเงินหมุนเวียนกว่า 20 ล้านบาท
วันนี้ ( 14 พ.ย.( พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ต.บัญชา ช่วยรอดหมด สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังเข้าตรวจค้นบริษัท เพชร ทเว็นตี้ไนน์ จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ก่อนเชิญตัว นายนิพัทธ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี มาทำการแจ้งข้อกล่าวหา ในความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ร่วมกันเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด” พร้อมตรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนว่าบริษัทดังกล่าว มีพฤติกรรมลักลอบปล่อยเงินกู้โดยให้บริการในลักษณะรับจำนำไอคลาวด์ หรือ การใช้บัญชี iCloud เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน โดยผู้ที่จะทำการกู้ยืมเงินจะต้องทำสัญญาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทางบริษัทจะส่งลิงค์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ทำงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร รวมไปถึงต้องถ่ายรูปใบหน้าถือบัตรประชาชน เก็บไว้เป็นหลักฐาน
นอกจากนี้ยังบังคับให้ลูกหนี้ทุกราย ใช้บัญชีไอคราวด์ของบริษัทผูกไว้กับโทรศัพท์ส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับติดตามหาพิกัดของผู้กู้ ทำให้ง่ายต่อการติดตามทวงหนี้ โดยจะมีการควบคุมระยะไกลผ่านบัญชีไอคราวด์ หรือ ระบบ MDM (Mobile Device Management) อีกทั้งผู้ที่จะกู้เงินจะต้องยอมจ่ายดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 486.6 ต่อปี จนกว่าจะมีเงินต้นมาชำระคืน หากชำละดอกเบี้ยล่าช้า จะถูกปรับวันละ 100 บาท และถ้าหากชำระล่าช้าเกิน 5 วัน เครื่องจะถูกล็อกทันที หากต้องการจะปลดล็อคก็จะต้องยอมจ่ายค่าปลดล็อคเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง ที่ผ่านมามีผู้ติดต่อกู้เงินผ่านบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 20 ล้านบาท จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้น สถานที่ตั้งบริษัทและสำนักงาน พร้อมเชิญตัว นายนิพัทธ์ เจ้าของบริษัท มาทำการสอบปากคำ
เบื้องต้น นายนิพัทธ์ ให้การรับสารภาพว่า ได้เปิดให้บริการรับจำนำไอคลาวด์จริง โดยเปิดให้บริการมาเป็นเวลาประมาณ 2 ปี จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป