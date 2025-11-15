ไหว้สวย! แม่ค้ากระเป๋าโพสต์โจมตีสถาบัน TCF โร่ยกกระเช้าขอโทษ รับสารภาพป่วยจิตเภท นำของโรงเกลือหลอกขายลูกค้า

สืบเนื่องมาจากกรณี น.ส.วรินทร์กุล หรืออันดา มีอาชีพค้าขายกระเป๋าในแอปพลิเคชั่น Twitter (ทวิตเตอร์) ชื่อแอคเคาท์ usedbyriri โดยรับกระเป๋า Goyard (โกยาด) และยี่ห้ออื่น ๆ จากตลาดนัดโรงเกลือมาขายให้ลูกค้าบุคคลทั่วไป
ต่อมาลูกค้าได้ซื้อกระเป๋าจากน.ส.วรินทร์กุล หรืออันดา ไปตรวจสอบที่บริษัท ทีซีเอฟ เวริฟาย จำกัด พบว่าเป็นกระเป๋าของปลอม เมื่อลูกค้าทราบจึงขอเงินคืนกับน.ส.วรินทร์กุล หรืออันดา (ผู้ขาย)
เป็นเหตุทำให้น.ส.วรินทร์กุล หรืออันดา (ผู้ขาย) เกิดความไม่พอใจทางบริษัท ทีซีเอฟ เวริฟาย จำกัด ที่ตรวจกระเป๋าลูกค้าของตนเองปลอมหลายใบ จึงได้โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จลงในแอปพลิเคชั่น Twitter (ทวิตเตอร์) กล่าวหาว่าทางบริษัท ทีซีเอฟ เวริฟาย จำกัด ว่าตรวจกระเป๋าผิดพลาด จากกระเป๋าแท้เป็นกระเป๋าปลอม และจากกระเป๋าปลอมเป็นของแท้ และน.ส.วรินทร์กุล หรืออันดา ได้ตัดต่อข้อความรูปภาพต่าง ๆ ทำให้บริษัท ทีซีเอฟ เวริฟาย จำกัด ได้รับความเสียหายเสีย และยังพาดพิงไปถึงโรงเรียน The Catch Fake Brandname (สอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมแท้-ปลอม) ถึงการสอนที่ผิดพลาดไม่ได้มาตราฐานอีกด้วย
ต่อมา บริษัท ทีซีเอฟ เวริฟาย จำกัด ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับทางน.ส.วรินทร์กุล หรืออันดา แม่ค้าขายกระเป๋าคนดังกล่าว ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี
น.ส.วรินทร์กุล หรืออันดา ได้รับสารภาพว่าตนเองรับกระเป๋ามาจากตลาดนัดโรงเกลือจริง และเป็นกระเป๋าปลอมทั้งหมด ในราคา 2,000-7,000 บาท และได้ขอเข้ามากราบขอโทษกับสิ่งที่ตนได้กระทำลงไป พร้อมมอบพวงมาลัยและกระเช้าให้กับกรรมการของบริษัท ทีซีเอฟ เวริฟาย จำกัด และกราบขอโทษทาง นางสุนิสา เอกวิทยาเวชนุกูล หรือ ครูเจี๊ยบ ผู้อำนวยการโรงเรียน The Catch Fake Brandname (สอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมแท้-ปลอม) ด้วย เนื่องจากน.ส.วรินทร์กุล หรืออันดา ป่วยเป็นจิตเภทในลักษณะหลงตนเอง รักษาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่หลายเดือน เป็นโรคเข้าใจผิดว่าตนเองมีความสามารถในการตรวจสอบกระเป๋า และขายกระเป๋าของแท้ แต่ความเป็นจริงแล้วตนไม่ได้มีความสามารถในการตรวจสอบกระเป๋าแท้หรือปลอม และกระเป๋าที่ขายก็เป็นของปลอม
ทางด้าน นางสุนิสา เอกวิทยาเวชนุกูล หรือ ครูเจี๊ยบ กรรมการผู้บริหาร บริษัท ทีซีเอฟ เวริฟาย กล่าวว่า ทางบริษัทมีมาตรฐานในการตรวจสอบอย่างถูกต้อง มีหลักสูตรการสอนที่ได้มาตราฐาน บริษัทจึงจำเป็นที่ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับบริษัท และพาดพิงถึงโรงเรียนเพื่อรักษาสิทธิ์และชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงโรงเรียนเอาไว้ ทั้งในเคสนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่ทางบริษัทและโรงเรียได้ให้โอกาสผู้กระทำความผิดในการกล่าวขอโทษ เป็นครั้งสุดท้าย หากมีกรณีเช่นนี้อีกทางบริษัทจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ในส่วนของเรื่องคดีความ เมื่อผู้กระทำความผิดได้กล่าวโทษผู้เสียหายแล้ว ทางบริษัทและโรงเรียนจะดำเนินการไปถอนคำร้องที่ขอเข้าไปโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ รวมทั้งคำร้องขอเรียกค่าเสียหายตามมาตรา 44/1 และบัญชีระบุพยานออกจากสำนวนคดี แต่ส่วนคดีในเรื่องความผิดให้เป็นเรื่องของศาลและพนักงานอัยการต่อไป
อุทาหรณ์ในครั้งนี้ นายชวินทร์ ธวัชราภรณ์ หรือทนายหวาย ได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนทุกคนที่เล่นสื่อสังคมอินเตอร์เน็ต ให้ระวังการกล่าวหาหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น ให้ตระหนักรู้ว่าผลของมันที่เกิดขึ้นจะต้องกระทบถึงผู้อื่น และความผิดเกิดขึ้น จะต้องเสียเวลาในการขึ้นศาล เสียเงินเสียทองและอาจเสียอิสระภาพจากการโพสต์ข้อความเพียงเสี้ยววินาที จึงอยากฝากเตือนพี่น้องประชาชน ว่าหากยังมีโทสะอยู่อย่าลงมือกระทำสิ่งใด เพราะเราอาจจะไม่ได้เจอผู้เสียหายที่ใจดียอมให้เราเพียงแค่ขอโทษเฉย ๆ ได้