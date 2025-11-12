เก๋งขับผ่านด่าน ไม่ติดป้ายทะเบียน ตำรวจ สน.บางขุนเทียน เรียกตรวจเจอยาอี

MGR Online-สายตรวจบางขุนเทียน ตั้งด่านตรวจหน้าปั๊ม เจอรถเก๋งไม่ติดป้ายทะเบียน เรียกตรวจเจอยาอี 6 เม็ด หิ้วตัวดำเนินคดี
วันนี้ (12 พ.ย.) พ.ต.อ.กฤติเดช จันทร์เพชร ผกก.สน.บางขุนเทียน สั่งการให้ พ.ต.ท.กิตติพัฏฐ์ แก้วสำอางค์ รอง ผกก.ป.สน.บางขุนเทียน นำกำลังชุดสายตรวจ สน.บางขุนเทียน ตั้งจุดตรวจป้องกันอาชญากรรม ตั้งแต่เวลา 22.00-24.00 น. บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.กัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจรถที่ขับผ่านจุดตรวจ พบเห็นรถยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จึงเรียกให้เข้าจุดตรวจ จากการการตรวจค้นพบ ยาอี จำนวน 6 เม็ด จึงแจ้งข้อหาก่อนนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.บางขุนเทียน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.