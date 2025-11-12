ปคบ.ลุยจับ 4 หมอฟันเถื่อน รับจัดฟันแฟชั่นให้ นร.- นศ. ทำติดเชื้อเสี่ยงถึงชีวิต

ตำรวจ ปคบ. ระดมกำลังลุยจับ 4 หมอฟันเถื่อน รับจัดฟันแฟชันให้นักเรียน-นักศึกษา แบบ Delivery ทำติดเชื้อเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตสารภาพศึกษาวิธีทำจากสื่อออนไลน์
วันนี้ (12 พ.ย.) พล.ต.ต คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. นำกำลังเข้าตรวจค้น 4 จุดในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ ปทุมธานี เพื่อกวาดล้างจับกุมหมอฟันเถื่อนเปิดแผงลอบรับทำฟันปลอม และ หมอฟันเถื่อนออนไลน์รับจัดฟันแฟชั่นให้เด็กนักเรียนนักศึกษา แบบ Delivery พร้อมจับกุมหมอฟันเถื่อนได้จำนวน 4 ราย แบ่งเป็นหมอฟันเถื่อนรับทำฟันปลอม 3 ราย คือ นายเจษฎาภรณ์ หรือ เล็กฟันปลอม อายุ 53 ปี นายทนงศักดิ์ อายุ 68 ปี เจ้าของร้าน PP ฟันปลอม และ นายสมศักดิ์ อายุ 64 เจ้าของร้านสมศักดิ์เทคนิคทำฟัน ส่วนหมอฟันเถื่อนลักลอบรับจัดฟันแฟชัน จับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย คือ น.ส.ณัฎฐนิช อายุ 22 ปี
สืบเนื่องจาก ก่อนหน้านี้ ได้ปรากฏข่าวว่า มีนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการจัดฟันแฟชันจากบุคคลที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ ผ่านการแนะนำตามเพจเฟซบุ๊กหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ จนเป็นเหตุให้ฟันผุ มีหนอง ติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อบุหัวใจติดเชื้อ ลิ้นหัวใจรั่วต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
ต่อมาได้จัดกำลังลงพื้นที่สืบหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ที่ลักลอบเปิดคลินิกทำฟัน หรือสถานพยานบาล ที่ใช้ทันตแพทย์เถื่อน ไม่ว่าจะเป็นร้านรับจัดฟันแฟชั่นปลอม หรือร้านรับทำฟันปลอม ซึ่งมีทั้งแบบร้านประจำมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง และร้านที่เปิดขึ้นในลักษณะแผงลอยเคลื่อนที่ให้บริการแบบ Delivery จนนำมาสู่การเข้าตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 4 รายดังกล่าว พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์ต่างๆ ไว้เป็นของกลาง
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ยอมรับว่า ตนเองไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแต่อย่างใด บางคนจบการศึกษาเพียงแค่ ม.6 หรือ ปวช. ส่วนวิธีการทำศึกษาหาข้อมูลมาจากสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้อาทิ ลวดดัดฟัน ปูนทำฟันปลอม หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ส่วนใหญ่หาซื้อทางออนไลน์ จึงนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม และ พ.ร.บ.สถานพยาบาลต่อไป