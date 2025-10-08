รวบรอบสอง! หมอฟันเถื่อน ปลอมใบประกอบวิชาชีพตีเนียนทำงานในคลินิก

ตำรวจ ปคบ. ร่วมกับทันตแพทยสภา รวบหมอฟันเถื่อน ปลอมใบประกอบวิชาชีพ ตีเนียนเข้าทำงานในคลินิก พบโดนจับซ้ำรอบสอง
วันนี้ ( 8 ต.ค.) พล.ต.ต คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ.สนธิกำลังร่วมกับทันตแพทยสภา เข้าตรวจสอบคลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่งย่านสาธร กรุงเทพฯ พร้อมจับกุมพบ น.ส.บี (สงวนชื่อนามสกุลจริง) อายุ 26 ปี หมอฟันเถื่อนให้การรักษาประชาชน โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพทันตกกรม
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับการประสานจากทันตแพทยสภา ให้ตรวจสอบบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ หรือยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากทันตแพทยสภา แต่กลับทำการรักษาให้ประชาชนทั่วไปในคลินิกทันตกรรม จึงได้ดำเนินการสืบสวนจนทราบว่า ผู้ต้องหารายนี้ทำทันตกรรมให้การรักษาประชาชนทั่วไปในคลินิกดังกล่าว จึงเข้าตรวจสอบพบ น.ส.บี กำลังให้บริการทำหัตถการขูดหินปูนให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สอบสวน น.ส.บี รับสารภาพว่า จบการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ภายในประเทศ แต่ยังไม่ได้สอบใบประกอบวิชาชีพ ยังไม่สามารถประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ จึงใช้วิธีการปลอมแปลงใบประกอบวิชาชีพทันตแพทย์รายอื่น เพื่อแสดงว่าตนมีใบประกอบวิชาชีพเพิ่มความน่าเชื่อถือ และสมัครเป็นทัตนแพทย์และให้การรักษาผู้ป่วยตามคลินิกต่างๆ โดยทำมาแล้วประมาณ 2 ปี เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต” จึงนำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีต่อไป
พล.ต.ต คงกฤช กล่าวว่า ผู้ต้องหารายนี้เคยถูกจับกุมในความผิดฐานเดียวกันมาก่อนเมื่อปี 67 แต่ไม่เข็ดหลาบ อย่างไรก็ตามการจับกุมครั้งนี้คือการส่งสัญญาณเตือนไปถึงผู้ที่คิดจะสวมรอยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำการรักษาประชาชนอย่างไม่รับผิดชอบต่อสังคม การรับการรักษาจากหมอเถื่อนมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดการติดเชื้อ การรักษาผิดพลาด หรือแม้กระทั่งความพิการถาวร ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนก่อนเข้ารับบริการทันตกรรม ต้องตรวจสอบป้ายชื่อทันตแพทย์ผู้ให้บริการในคลินิก และตรวจสอบสถานะใบอนุญาตสถานพยาบาลที่รักษาได้ที่เว็บไซต์ทันตแพทยสภาทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับตัวท่านเอง หากพบเบาะแสที่น่าสงสัย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน บก.ปคบ. 1135 หรือ เพจ ปคบ. เตือนภัยผู้บริโภค