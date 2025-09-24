พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่าย "ผลิตภัณฑ์จาก Zanthoxylum(Zanthoxylum-based)" กับ บริษัท แซนโทแม็กซ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่าย "ผลิตภัณฑ์จาก Zanthoxylum (Zanthoxylum-based)" ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท แซนโทแม็กซ์ จำกัดโดยมีรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวซ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้แทนลงนาม ร่วมกับ คุณธงรบ บัวจีบ Chief Executive Officer บริษัท แซนโทแม็กซ์ จำกัดเพื่อผลักดันให้เกิดผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายใต้ชื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INT)
เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวถึงบทบาทของในการผลักดันผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี และผู้ประดิษฐ์ผลงาน
ให้เกียรติกล่าวถึงที่มาและแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับผลิตภัณฑ์จาก Zanthoxylum (Zanthoxylum-based) ได้แก่ ยาสีฟัน Zanthomax ซึ่งมีสารสกัด Zanthoxylum มีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบในช่องปาก ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราปราศจากสารระคายเคืองเนื้อเยื่อช่องปาก และมีสูตรอ่อนโยนเหมาะกับทุกวัย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Zanthomax