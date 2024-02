เปิดตัวสินค้าใหม่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน CU Dent by Dr.J ที่พัฒนามาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันนี้ (20 ก.พ.) ทันตแพทย์หญิง ดร.จุไรภรณ์ วิจักขณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิว แอดเวอร์ใทซิ่ง จำกัด ได้จัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่ คือ ยาสีฟันคูฬเดนท์ บาย ด็อกเตอร์เจ (CU Dent by Dr.J) และ แปรงสีพันคูฬเดนท์ บาย ด๊อกเตอร์เจ (CU Dent by Dr.J) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในงานนี้ มี ศาสตราจารย์ ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะ ผู้บริหารบริษัท ซี.ยู.เดนท์ อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมงาน เพื่อแสดงความร่วมมือ กับ บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Dr.J Organic Oral Care และเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์คูฬเดนท์ บาย ด๊อกเตอร์เจ (CU Dent by Dr.J)บริษัท ซี.ยู.เดนท์ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบสิทธิ์การเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คูฬเดนท์ บาย ด๊อกเดอร์เจ (CU Dent by Dr.) ให้กับ บริษัท คิวแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด มีสองรายการ คือ ยาสีพัน คูฬเดนท์ บาย ด๊อกเตอร์เจ (CU Dent by Dr.J) และ แปรงสีฟันคูฬเดนท์ บาย ด็อกเตอร์เจ (CU Dent by Dr.J)ดร.กรรณิการ์ ชินประสิทธิ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ชี.ยู.เดนท์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ยาสีพัน คูฬเดนท์ บาย ด็อกเตอร์เจ (CU Dent by D.J) ยาสีฟันที่ช่วยให้ฟันแข็งแรง พิเศษที่มีส่วนผสมของโฮดรอกซิอะพาไทด์(Hydroxyapaite) มีประสิทธิภาพในการช่วยเสริมสร้างการกลับคืนของแร่ธาตุบริเวณผิวฝันป้องกันฟันผุ ด้วยฟลูออไรด์ (Fluoride) 1.498 ppm กลิ่นหอมของ เปปเปอร์มิ้นท์ (Peppermint) ช่วยลดกลิ่นปาก กลิ่นปากหอมสดชื่นยาวนาน และไม่มีสารโซเดียมอริลซัลเฟต (Sodium Lauryl sulfate) ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองในช่องปาก นอกจากนี้ ในงาน ได้แนะนำ แปรงสีฟัน คูฬเดนท์ บาย ด๊อกเตอร์เจ (CU Dent by Dr.J) มี 2 รุ่น รุ่นพล้าคโปร (Plaque Pro) ที่มีขนแปรงนุ่มเด้ง กำจัด แผ่นคราบจุลินทรีย์ที่ฟัน และช่วยทำความสะอาดฟันได้ดี ชนแปรงไห้ออกแบบพิเศษ ปลายชนแปรงแยกเป็น 3 เส้น ช่วยขจัด แผ่นคราบจุลินทรีย์และสิ่งสกปรกได้ดียิ่งขึ้น อีกรุ่นหนึ่ง คือ แปรงสีฟันรุ่นแอนตี้แบค (Ani Bac) ชนแปรงออกแบบเป็นพิเศษ มีส่วนผสมของไออนเงิน (Ag+) ป้องกันและฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย บนขนแปรง ทำให้รักษาความสะอาดแปรงได้ดียิ่งขึ้นในงานนี้ มีการออกบู้ทแนะนำสินค้าคูฬเดนท์ บาย ด็อกเตอร์เจ(CU Dent by Dr.J) ที่ตึก GMM มีศิลปินมาร่วมกิจกรรม อาทิ ศิลปินวง Perses (เพอร์เซส) พบกับ จั๋ง วิกร, เน ณรัณ และ กฤติน เจ้าของเพลง "น่ารักน้อยลงหน่อย" ศิลปินเซย่า ทองเจือ กับ performance เพลง "น่าเสียดาย" และ ศิลปินมิย่า ทองเจือ กับ performance เพลง "ดีออก" และกิจกรรมอีกมากมายในงานสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Facebook : Dr.J Organic Oral Care