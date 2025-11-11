เปิดตัว “EKI Onsen & Sauna” แหล่งพักผ่อนแนวญี่ปุ่นสุดหรู เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์ซาวน่าครบวงจร

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 68 เวลา 09.00 น. ได้มีพิธีเปิดธุรกิจใหม่ “EKI Onsen & Sauna” อย่างเป็นทางการ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง อาทิ พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พล.ต.ต.สมพล วงศ์ศรีสุนทร ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี รวมถึงคณะผู้กำกับสถานีตำรวจในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง, พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางใหญ่, พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์ ผกก.สภ.ไทรน้อย ,พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.สภ.บางกรวย, พ.ต.อ.รักศักดิ์ เมฆจินดา ผกก.สภ.ปลายบาง พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านเข้าร่วมงาน
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง มีพิธีตัดริบบิ้นและปล่อยลูกโป่งเพื่อเป็นสัญลักษณ์เปิดกิจการใหม่ โดยมี คุณชูศักดิ์ พิพัฒน์วุฒิธร (โกอ่าง) และ ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ (ประธานชาติ) ในฐานะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน พร้อมพาชมบรรยากาศภายในออนเซ็นสุดหรู ที่ตกแต่งอย่างเรียบหรูแต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นส่วนตัว
ดร.สิทธิศักดิ์ หรือประธานชาติ เปิดเผยว่า วันนี้ถือเป็นวันดีที่เราได้เปิดกิจการ EKI Onsen & Sauna อย่างเป็นทางการ ซึ่งที่นี่เราตั้งใจให้เป็นแหล่งพักผ่อนและดูแลสุขภาพที่ครบวงจรของจังหวัดนนทบุรี มีทั้งบ่อน้ำร้อน-น้ำเย็น ห้องซาวน่า ห้องสตรีม ฟิตเนส รวมถึงบริการนวดแผนไทย โดยหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจในบรรยากาศสงบและอบอุ่นเหมือนอยู่ญี่ปุ่น
สำหรับอัตราค่าบริการเริ่มต้นเพียง 350 บาทต่อท่าน แต่ในช่วงเปิดให้บริการจะมีโปรโมชั่นพิเศษเพียง 280 บาทต่อท่านเท่านั้น นอกจากนี้ยังมี บัตร VIP มูลค่า 50,000 บาท ที่สามารถใช้บริการได้ตลอดจนถึงสิ้นปี 2569 (ใช้ได้วันละ 3 ครั้ง สลับกันในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงได้) และ คูปองซาวน่าชุดพิเศษ มูลค่า 10,000 บาท ใช้บริการได้ 40 ครั้ง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ภายในร้านยังมีบริการเครื่องดื่มและผลไม้ฟรี รวมถึงในวันศุกร์จะมีเมนูพิเศษ “ต้มถั่วแดง-ต้มเผือก” เสิร์ฟให้กับลูกค้าทุกท่าน
EKI Onsen & Sauna ที่ตั้งอยู่จากถนนใหญ่เข้ามาทางวัดสามง่าม ประมาณ 700 เมตร เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 23.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 063-768-3625 (ที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย)
ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์แห่งการผ่อนคลาย “EKI Onsen & Sauna” สถานที่พักผ่อนใหม่สไตล์ญี่ปุ่นใจกลางนนทบุรี
