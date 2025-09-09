คิง เพาเวอร์ รุกตลาดต่างประเทศ นำร่องเมืองแรก มหานครเซี่ยงไฮ้

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ประกาศก้าวแรกสู่การเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยวระดับโลก นำร่อง โปรเจกต์จัดตั้งบริษัทที่มหานครเซี่ยงไฮ้ ภายใต้ชื่อ บริษัท เซี่ยงไฮ้ คิง เพาเวอร์ คอมเมิร์ซ จำกัด (Shanghai King Power Commerce Co., Ltd.) พร้อมเปิดตัว 2 ธุรกิจ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง หนึ่งในสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของโลก ได้แก่ “TAI HAI TAO” ร้านขนมไทยและอาหารสำเร็จรูปคุณภาพ และ “SOMBAT THAI” ร้านอาหารไทยแท้ที่คัดสรรวัตถุดิบจากประเทศไทย พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณหวง เจิ้งหลิน General Manager, Shanghai International Airport Co., Ltd., Shanghai Pudong International Airport ร่วมแสดงความยินดี
นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า “การก้าวสู่ตลาดจีนครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญของ ‘คิง เพาเวอร์’ ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อการเติบโตในอนาคต ตลอดจนยังเป็นการวางรากฐานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในระยะยาว บริษัทมีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในเวทีค้าปลีกสากล”
ความสำเร็จจากการเปิดธุรกิจใหม่ในครั้งนี้ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทในการมุ่งมั่นค้นหาและมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ สำหรับผู้คนทั่วโลก พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจไทยผ่านการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ไทยในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง