“อ.ปานเทพ” โชว์ผลพิสูจน์บาดแผล “แตงโม” ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ มีการบิดเบือนนิติวิทยาศาสตร์ เตรียมมอบข้อมูลให้ดีเอสไอ 13 พ.ย.นี้

“อ.ปานเทพ” พร้อมคณะร่วมกันแถลงข่าวสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของ “แตงโม” บาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ พบข้อพิรุธหลายจุด มีการบิดเบือนนิติวิทยาศาสตร์ เตรียมนำข้อมูลทั้งหมดส่งมอบให้ ดีเอสไอ
วันนี้ (11 พ.ย.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า นายเอกราช นามโภคิน เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบ GPS และ นายคมสัน โพธิ์คง นักกฎหมาย ร่วมกันแถลงข่าวสรุปกรณีการเสียชีวิตของแตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ ของภาคประชาชนว่า จากการรวบรวมข้อมูลจากภาคประชาชนสรุปได้ว่า บาดแผลของแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ แตงโมไม่ได้เปัสสาวะท้ายเนือขณะเรือแล่น 8 น็อต ใกล้ท่าพิบูลสงคราม และยังได้ทำการพิสูจน์แล้วว่าคนตกท้ายเรือด้วยความเร็ว 8 น็อต ไม่มีทางโดนใบพัดเรือ
นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีภาพแตงโมถ่ายเดี่ยว หลังเวลา 20.36 น. และยังไม่มีภาพกล้องวงจรปิดตอนแตงโมตกน้ำ และยังมองว่ามีการแก้ไขเวลารูปคู่กระติกแตงโม ซึ่งเรื่องภาพนั้นยังตั้งมองว่ามีการแก้ไขเวลาโดยตำรวจใช่หรือไม่ อีกทั้งรูปคู่แตงโมและกระติกบริเวณสะพานพระราม 8 ยังพบความผิดปกติร่องรอยตัดต่อตัดแปะ บริเวณ คอ แขน มือ เสื้อ มีความเป็นไปได้ว่าผ่านการตัดต่แหรือซ้อนฉากหลัง ไม่ใช่ภาพจริงที่เกิดขึ้นในสภาพและแสงจริง
นอกจากนี้มองว่ามีการบิดเบือนนิติวิทยาศาสตร์กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะบาดแผลที่ขาเพราะระยะบาดแผล ไม่สอดคล้องกับระยะใบพัด ภาคประชาชนยังตั้งข้อสังเกตว่าแตงโมอาจถูกกดจมน้ำตื้น เพราะพบคราบสีดำในลำคอ และกระเพาะไม่เขียนในรายงาน ส่วนเรื่องการตอบอินสตราแกรมที่แตงโมตอบแอนนาว่า ได้ๆ แพพๆ มองว่า แตงโมไม่ได้เป็นคนตอบและไม่ได้มาจากเครื่องของแตงโม
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้จะรวบรวมและนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอในวันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. เพื่อให้ดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้มีการกระทำความผิดทั้งเจ้าหน้าที่และอาจนำไปสู่การเอาผิดในคดีอื่นๆ ต่อไปได้ด้วย