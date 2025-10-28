"ดีเอสไอ" ลงเรือตรวจพิกัดภาพถ่าย-GPS คนบนเรือ ยืนยันหลักฐานคดีแตงโม คาดสรุปผล พ.ย.68

MGR Online - "ดีเอสไอ" ลงเรือเก็บข้อมูลพิกัดภาพถ่าย-GPS ตรงกับหลักฐานที่รวบรวมมาหรือไม่ ยันคดี "แตงโม" เตรียมสรุปผล ปลายเดือน พ.ย.68 เสนอผู้บังคับบัญชา
จากกรณีศาลจังหวัดนนทบุรี พิพากษายกฟ้อง น.ส.อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ หรือ "กระติก" , นายวิศาพัช มโนมัยรัตน์ หรือ "แซน" , นายนิทัศน์ กีรติสุทธิสาธร หรือ "จ๊อบ" และ นายภีม ธรรมธีรศรี หรือ "เอ็ม" รวม 4 จำเลย ข้อหาประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ในคดีการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ "แตงโม" อดีตนักแสดงสาวชื่อดังที่ตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิต เมื่อปี 2565 ต่อมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำโดย คณะพนักงานสืบสวน เรื่องสืบสวนที่ 20/2568 ได้มีการประชุมคณะพนักงานสืบสวนการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นที่ต้องสงสัยว่ามีกลุ่มบุคคลส่วนต่างๆ ร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้การช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง รวมทั้งเปิดรับพยานหลักฐาน พยานเอกสาร พยานวัตถุ และมีการสอบสวนปากคำพยานบุคคลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการสืบสวนดังกล่าวเป็นด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (28 ต.ค.) เวลา 10.00 น. บริเวณท่าเรือ ม.นวมินทร์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผอ.กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนเรื่องที่ 20/2568 พร้อมคณะพนักงานสืบสวน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทีมงานดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำของกรุงเทพมหานคร ลงเรือตรวจการณ์ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ตรวจสอบพิกัดโทรศัพท์มือถือของบุคคลบนเรือ วันเกิดเหตุเมื่อวันที่ 24 ก.พ.65 เพื่อเก็บข้อมูลนำประกอบกับหลักฐานภาพถ่าย 3 ภาพ คือ จุดสะพานพระราม 8 จุดสะพานซังฮี้ และจุดสะพานพระราม 7
ทั้งนี้ คณะพนักงานสืบสวนเรื่องที่ 20/2568 จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแล่นเรือเพื่อดูว่าข้อมูลที่ได้ในวันนี้ มีความสอดคล้องกันกับข้อมูล GPS ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของคนบนเรือในคืนที่เกิดเหตุหรือไม่ โดยใช้เวลาดำเนินการกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที นอกจากนี้ ได้ให้คณะสื่อมวลชน นั่งเรือเล็กขนาบข้าง เพื่อสังเกตการณ์และบันทึกภาพการทำงานของดีเอสไอ
หลังเสร็จสิ้นภารกิจลงเรือเก็บข้อมูลแล้ว ทาง พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน เปิดเผยว่า วันนี้คณะพนักงานสืบสวน ได้นำข้อมูลที่ได้จากการสอบปากคำพยาน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจนิติวิทยาศาสตร์ ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่งมาให้ดีเอสไอ โดยทางคณะพนักงานสืบสวนได้มาลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและยืนยันข้อมูลที่ได้มา โดยวันนี้ได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร สนับสนุนเรือหลายลำเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และคณะพนักงานสืบสวนจะลงเรือครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว คาดว่าใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือนในการที่จะประชุมลงมติต่างๆ เป็นอย่างไร
พ.ต.ต.ณฐพล เผยว่า ส่วนการเก็บข้อมูลวันนี้ก็ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด เอาข้อมูลเข้าไปสู่กระบวนการให้กองเทคโนโลยีของดีเอสไอดำเนินการแยกแยะ แล้วก็ทำข้อมูลที่ได้มาว่าข้อมูลข้อเท็จจริงสอดคล้องหรือขัดแย้งกับข้อมูลที่ดีเอสไอรวบรวมว่าเป็นอย่างไร คงใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือน เพื่อสรุปผลทางคดี นอกจากนี้ ดีเอสไอ ดำเนินการทำคดีเกือบ 10 เดือน จึงขอเวลาอีก 1 เดือนก็คงจะมีผลของการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ เพื่อที่จะรายงานผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
เมื่อถามว่าตลอด 10 เดือนที่มีการรวบรวมพยานหลักฐาน ดีเอสไอ พอจะสามารถดำเนินการในคดีนี้ได้มากน้อยแค่ไหน พ.ต.ต.ณฐพล ระบุว่า ดีเอสไอทำงานเป็นรูปแบบของคณะกรรมการสืบสวนที่มีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ก็คงจะเอาพยานหลักฐานทั้งหมด เข้าที่ประชุมและแยกแยะวิเคราะห์กัน รวมทั้ง รอผลพิสูจน์ภาพต่างๆ ที่ได้จากพยานว่าเป็นอย่างไร รอผลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับแจ้งว่ามาว่าจะได้ไม่เกินวันที่ 14 พ.ย.นี้ จะทราบว่าภาพที่มีการนำเสนอผ่านสื่อมวลชน เป็นภาพที่มีการแก้ไข ตกแต่ง เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
"นอกจากนี้ ดีเอสไอ ได้ข้อมูลเป็นคำให้การต่างๆ ในชั้นศาลทั้ง 2 คดี คุณแม่ของแตงโมนำมามอบให้กับพนักงานสืบสวน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนแยกแยะหรือวิเคราะห์ข้อมูลว่าในแต่ละครั้ง มีการให้ข้อมูลตรงกันหรือไม่อย่างไร หรือมีข้อพิรุธอย่างไร หรือสอดคล้องตามกับคำพิพากษาหรือไม่ อยู่ขั้นตอนระหว่างพิจารณา คาดว่าปลายเดือน พ.ย. คงได้ข้อยุติ"
เมื่อถามว่าคดี "แตงโม" คนในสังคมมีคำถามว่ายังไม่จบสักที พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวเสริมว่า คดีในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของดีเอสไอ ก็คงจะจบภายในเดือน พ.ย.นี้ ส่วนหลักฐานของภาคประชาชนจะพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ ยืนยันข้อมูลต่างๆ จากทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน หรือของดีเอสไอเอง คงจะเร่งให้เสร็จภายในเดือน พ.ย. เช่นกัน